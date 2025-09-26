Daniele Scardigno
Daniele Scardigno torna a vestire la maglia del Corato Calcio

Il centrocampista, classe 2004, è originario di Ruvo di Puglia

Corato - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
Dopo un anno da protagonista in Promozione con la maglia dell'Audace Barletta, Daniele Scardigno torna a vestire la maglia del Corato Calcio. Il centrocampista classe 2004, originario di Ruvo di Puglia, è, infatti, l'ultimo colpo di mercato della formazione neroverde per la stagione 2025/2026. Per lui si tratta di un ritorno atteso e fortemente voluto sia dalla società sia dal giocatore stesso, desideroso di rimettersi in gioco in un ambiente che conosce bene e in una piazza a cui è particolarmente legato, essendo stato autentico ago della bilancia in ben due occasioni per il Corato.

Scardigno, infatti, ha segnato sia la rete dell'1-2 a San Severo nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza 22/23, che permise ai neroverdi di staccare il pass per i playoff, sia il gol del clamoroso 3-4 a Mola, nella stagione 23/24, che salvò il Corato dalla lotteria dei play-out; entrambe le reti arrivarono praticamente a tempo scaduto.

L'anno scorso il centrocampista si è messo in luce con l'Audace Barletta, dove ha collezionato un'ottima stagione da titolare, mostrando personalità e qualità tecniche non comuni alla sua età. Scardigno è pronto a riportare quella stessa energia anche al servizio del Corato.

Centrocampista moderno, dotato di visione di gioco e di una spiccata propensione all'inserimento, abbina qualità e dinamismo, risultando prezioso sia in fase di costruzione sia in quella di interdizione. La sua duttilità gli consente di agire in diverse zone della mediana, offrendo così al tecnico più soluzioni tattiche. Il ritorno di Scardigno rappresenta, dunque, un tassello importante nel progetto neroverde, che punta a valorizzare il talento locale e a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Per il giovane ruvese, invece, è l'occasione ideale per continuare il proprio percorso di crescita indossando la maglia del cuore.
