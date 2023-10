Giada Picca, Rosanna Calò e Simona Gatta: tre cestiste made in Corato per la Juve Trani!

La Serie B di Basket femminile avrà un po' di Corato nel suo campionato: pur non avendo alcuna squadra "rosa" iscritta in alcun campionato, saranno ben tre le atlete nate all'ombra delle Quattro Torri, che giocheranno in cadetteria, tutte con la maglia della Juve Trani: Rosanna Calò, Simona Gatta e Giada Picca.Rosanna Calò, play classe 1998, è alla seconda stagione in bianconero. Dopo la trafila di giovanili a Corato, dove strappa anche una convocazione alla selezione under della Puglia, Rosanna interrompe la sua carriera per motivi di studio, salvo poi tornare sul parquet con la maglia del Trani in C. Rosanna milita anche nel Bask-In Automurgia Corato, con cui l'anno scorso ha sfiorato la Coppa Italia.Simona Gatta, ala-pivot di 22 anni, è alla terza stagione in B, dopo le due con la NMC. Figlia d'arte, nata in una famiglia di cestisti, Simona viene da un'ottima annata con la compagine della Pink Bari e ora vorrà tornare a mettersi in mostra in B.Giada Picca, play classe 2007 è il futuro della pallacanestro della nostra città. Nonostante la giovanissima età, è stata già attenzionata da diversi addetti ai lavori. Lo scorso anno la fruttuosa esperienza nella Talos Basket Ruvo, culminata con la finale regionale persa contro Bari e soprattutto con la convocazione nell' All Star Game di Serie C Puglia. Una brillante carriera l'attende, nel frattempo si godrà la prima esperienza in cadetteria.Rosanna, Simona, Giada: tre cestiste pronte a portare alto il nome di Corato nel campionato di B Femminile e portare il più lontano possibile la Juve Trani, in un campionato molto complicato.