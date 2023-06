Grande successo per il "Torneo delle Scuole di Basket"

Una mattinata all'insegna del divertimento, della partecipazione e del sano agonismo quella vissuta al PalaLosito lo scorso sabato, 27 maggio. Nell'impianto coratino infatti, in un quadrangolare di basket intenso e coinvolgente si sono sfidate le scuole superiori di Corato, tornate a confrontarsi in questo che era uno dei classici appuntamenti di fine anno e che ora il Basket Corato prova a rilanciare dopo alcuni anni di assenza rendendolo permanente. Presenti i Liceo Classico e delle Scienze Umane A.Oriani , l'Itet Padre A.M. Tannoia, l'Istituto Professionale Luciano Tandoi e il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi, ognuno con la propria squadra capitanata dal proprio docente di educazione fisica. A favorire lo spettacolo e la competitività della manifestazione e delle partite la presenza di alcuni ragazzi del Basket Corato e non solo che militano nelle formazioni giovanili cittadine. Sugli spalti poi, il tifo e la presenza degli alunni dei rispettivi istituti, che hanno incitato i propri compagni.Un torneo equilibratissimo e combattutissimo, che ha visto la presenza e partecipazione anche di ragazzi provenienti dai paesi limitrofi e che è stato anche agonisticamente molto valido.A spuntarla alla fine è stato l'Istituto Professionale, che in finale ha battuto l'Istituto Tecnico col punteggio di 55-53.Presente alla manifestazione, in rappresentanza del Comune di Corato, il vicesindaco dott. Beniamino Marcone, che ha poi premiato gli atleti al termine dell'evento. Nel suo discorso il dott.Marcone ha sottolineato l'importanza di queste iniziative ed il valore formativo, troppo spesso dimenticato in favore del risultato, che ha lo sport. Ha inoltre ringraziato tutti i partecipanti ed il Basket Corato per la bella organizzazione, ribadendo la vicinanza del Comune di Corato a manifestazioni come queste ed augurandosi che ce ne siano altre uguali.