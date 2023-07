Il Corato Calcio non parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza

La dirigenza della USD Corato Calcio 1946, dopo un'attenta analisi e valutazione delle condizioni logistiche e strutturali attuali, ha preso la difficile decisione di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Eccellenza Pugliese girone A per la stagione calcistica 2023/24.Questa decisione, presa dopo approfondite riflessioni e con grande senso di responsabilità, è stata basata sulla consapevolezza che le condizioni necessarie per affrontare la stagione con serenità e competere al massimo livello richiesto non sono garantite.La dirigenza desidera ringraziare tutti i tifosi, gli sponsor, i volontari e tutti coloro che hanno sostenuto la USD Corato Calcio 1946 nel corso degli anni.Il Presidente e la dirigenza.