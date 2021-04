Ivan Carrer vince in mountain bike al “Varano bike Race”

Vittoria di classe per Ivan Carrer (Corato, 2004) che coniuga perfettamente strada e fuoristrada anche a stagione inoltrata.Nel bosco di Cerano (BR) il coratino del Team Bike Terenzi-Eurobike ha vinto la corsa cross country "Varano bike Race" per gli juniores, facendo anche registrare il miglior tempo assoluto in 53'25" tra tutte le categorie in gara. Su un percorso di 4,8 km e 100 metri di dislivello, da ripetere 5 volte, Carrer ha fatto la differenza nel tratto tecnico, croce e delizia del pittoresco bosco brindisino che fa emergere potenza e caratteristiche di guida.«Da 1 a 10, do 9 a questo percorso perché è vera mountain bike – ha confermato Ivan Carrer - ed ha tutte le caratteristiche necessarie per una competizione». Prossimo appuntamento con la mountain bike domenica 2 maggio a Corato (Cross Country del Cecibizzo, presso masseria Gammariello). Organizzazione a cura del Team Eurobike.