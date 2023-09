Corato tra le tappe di "Domenica In Bici"

Corato, Altamura, Casamassima e Gravina in Puglia, sono i Comuni che domenica 1 ottobre ospiteranno le nuove tappe di "", iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano.Le tappe prevedono i seguenti itinerari:Punto di incontro Stadio comunale via Vecchia Buon Cammino – SP 157. Il percorso di 16 Km prevede tappe in via Mure Megalitiche e Lamalunga.Punto di incontro: ore 08:30 Piazza Aldo Moro. Partenza ore 09:00 Piazza Aldo Moro. È 'previsto arrivo a Mater Domini alle ore 10:30/11:00; ore 15:00 - partenza da Mater Domini; ore 17:00 - arrivo a Piazzale Baden Powell; ore 17:30 - chiusura manifestazione. In collaborazione con ASD Maxima Bike.Punto d'incontro: ore 08:30 Piazza Marconi. Percorso di 21km: Piazza Marconi - Corso Cavour -Piazza V. Emanuele - Via Andria - Via Gigante - Viale Dei Lilla - S.P. 30 - Via Appia - C.da San Pietro - C.da Chiusurella. Siti storici da visitare: Chiesetta di Santa Lucia - Tratturo Barletta Grumo - Masseria Messori.Punto di Incontro: ore 08:30 Piazza Notar Domenico (Quattro Fontane). Partenza ore 09:30. Organizzato in collaborazione con ASD TEAM Amicinbici Losacco BIKE. Il percorso lunghezza 7 km si articolerà attraverso Piazza Notar Domenico (Quattro Fontane) - Corso V. Emanuele - Corso Musacchio - Via G. Di Vittorio, - Via V. Ragni - Via Giotto - Via F. Meninni - Via Pozzo Pateo - Via giudici Falcone e Borsellino. Siti da visitare: Biblioteca Finia, Cattedrale, Chiesa del Purgatorio, Fondazione Santomasi, Santa Sofia, Chiesa di San Francesco, Ponte Acquedotto e Madonna Della Stella." è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani) e il Gal Nuovo Fior d'Olivi con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio.L'iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi). I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell'entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all'enogastronomia locale.Tutti gli aggiornamenti e info sul sito http://www.domenicainbici.it