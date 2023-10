Riconoscimento della Federazione Ciclistica Italiana a Gaetano Nesta

La Federazione Ciclistica Italiana ha conferito la Benemerenza di bronzo al Merito del Ciclismo in riconoscimento alla sua attività meritoria di dirigente a Gaetano NestaCon questa attestazione, la Federazione Ciclistica Italiana, ha desiderato esprimere profonda riconoscenza e gratitudine per la capacità, continuità e disinteresse dimostrato nel portare avanti gli ideali di questo splendido sport per il bene di tutto il movimento.Congratulazioni da parte di tutto l'ambiente federale per sempre nuovi successi.La Benemerenza sarà consegnata in apposita cerimonia organizzata dal Comitato Regionale FCI Puglia, che sarà organizzata a breve.