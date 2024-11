La Fas basket Corato si assicura Nicolò Basile

Innesto importante per la Fas Basket Corato. La società del presidente Marulli ha deciso infatti di assicurarsi le prestazioni sportive di Nicolò Basile, playmaker classe 1995 nativo di Altamura. Un acquisto destinato a potenziare la squadra per uscire dal momento in cui si trova in campionato con 2 vittorie in 7 gare di campionato.Basile, 190 centimetri per 85 kg, lascia la sua città a 13 anni. È stato il più giovane capitano nella storia della Vuelle Pesaro in Serie A/1 durante la stagione 2015-2016. E' cresciuto nelle giovanili della Fortitudo Bologna ma a 12 anni aveva già partecipato al Jordan camp con I 10 migliori prospetti mondiali della sua categoria. Basile ha esordito tra I pro ad appena 16 anni con la Fulgor Libertas Forlì in LegaDue. Nella sua lunga carriera ha vestito maglie di società importanti come appunto Forlì, Pesaro, ma anche Roma, Rieti, Avellino e Padova.Per lui anche un paio di esperienze nella sua terra natale, la Puglia, con Ruvo prima e con Altamura poi. Nella sua ultima stagione lo scorso anno ha vestito la maglia di Salerno giocando un campionato di alto livello.Con i campani ha affrontato anche Corato in B Interregionale, vincendo, purtroppo per noi, entrambe le partite, in casa ed in trasferta. Playmaker di stazza, dalla grande esperienza, ha ottima tecnica, sa gestire bene i ritmi di gioco ed è anche un discreto tiratore dalla linea dei 6,75. Sa farsi valere sia in attacco sia in difesa mettendo grande intensità nell'uno contro uno. Basile inoltre assicura leadership e carisma ad una squadra giovanissima e in un ruolo in cui saprà aiutare la squadra contribuendo anche alla crescita dei giovanissimi Zustovich e Giovinazzo. Innesto quindi di grande valore che dovrebbe esordire già nel prossimo match interno contro Monopoli e giocherà con la maglia numero 7.