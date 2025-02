Una super Fas Basket Corato cede di all'overtime contro Castanea

Una grandissima Fas Basket Corato esce a testa altissima dal PalaTracuzzi di Messina arrendendosi soltanto dopo 2 tempi supplementari ai padroni di casa di Castanea. Finisce 111-109 dopo 50 minuti di battaglia sportiva una delle gare più pazze e vibranti di questa stagione. Grandi rimpianti in casa Corato, che per 2 volte ha rimontato oltre 10 punti di svantaggio.Pronti via ed è subito vantaggio locale con Angarica, la tripla di Roberto e Boccasavia (7-0). Corral sblocca Corato ma Castanea continua ad attaccare e la tripla di Angarica porta i siciliani sul 14-4 e costringe al timeout coach Gattone. La reazione di Corato dopo il timeout è di quelle da squadra di carattere. Nonkovic, Basile e Corral con una tripla riportano sotto i baresi sul 17-12. Coach Gattone getta nella mischia anche il neo acquisto Manisi che fa il suo debutto in neroverde. Si gioca su ritmi alti con possessi da una parte e dall'altra e qualche errore di troppo su ambo i fronti ma il punteggio resta alto e vede sempre i locali avanti (23-17 dopo 8 minuti). I coratini lottano su ogni pallone e riescono a rimanere in scia ai locali (26-23 grazie alla tripla di Basile dopo 9 minuti). Il primo quarto si chiude con i siciliani avanti 28-23 grazie a due liberi di Roberto.Il secondo quarto inizia con il canestro di Mariani e con i primi due punti neroverdi del neo acquisto Manisi (29-27). Corato pareggia la gara dopo un lungo inseguimento con due liberi di Mariani (29-29). il gioco è molto spezzettato, le due squadre non riescono a superarsi ma sul 31-31 Castanea trova un break di 9-0 firmato Cassano e Boccasavia che la riporta avanti nel parziale 40-31. Dopo il timeout obbligatorio Nonkovic ferma il break con un bel canestro da sotto (40-33). Castanea ritrova però gioco e fluidità di azione e riallunga mentre Corato, dopo il canestro di Corral, subisce un nuovo break di 8-0 che chiude il secondo quarto sul 48-35 con canestro finale di Angarica.Parte forte Castanea che in avvio di terzo quarto continua il break iniziato a fine secondo quarto (51-35). La tripla di capitan Mariani sblocca quota 35 per Corato ma i messinesi con Angarica, Mulevicius e Cassano allungano sul 59-40. Corato a questo punto prova a scuotersi e trova un break di 6-0 firmato tutto da Corral che induce coach Cavalieri a chiamare timeout (59-46). I coratini profondono il massimo sforzo per provare a riaprire la gara nel finale di terzo quarto. Nonkovic riporta Corato sul 61-51 ma Mulevicius da 3 riporta sul +13 Castanea (64-51). i messinesi controllano bene il ritmo della gara e sono chirurgici nel trovare canestro ogni qualvolta che Corato prova a riavvicinarsi. il terzo quarto si chiude cosi con i locali avanti 68-58.Ultimo periodo che inizia con la tripla di Corral che tiene i coratini sotto la doppia cifra di svantaggio (70-61). I locali nei primi minuti mantengono saldamente il vantaggio non permettendo il riavvicinamento ospite (74-64). Castanea sembra avere in controllo il matche ed allunga sino al +12 (81-69). A questo punto però, come ad inizio match, Corato trova forza e risorse per piazzare un controbreak mortifero di 1-14 che ribalta totalmente la gara. Nonkovic, Basile ed infine Mariani con 5 punti consecutivi, gli ultimi due dalla lunetta, riportano avanti Corato dopo oltre 20 minuti mentre Castanea non trova più la via del canestro e riapre una gara che sembrava già chiusa (82-83 a meno di un minuto dalla fine). Castanea reagisce e con la tripla di Boccasavia trova il nuovo vantaggio (85-83). Corato gestisce l'ultimo possesso e con due tiri liberi di Corral trova i punti del pareggio e manda le due squadre all'overtime sull'85-85.Parte Forte Castanea nel primo supplementare nonostante Mariani e Nonkovic provino a rispondere (95-90). Ancora Basile e Nonkovic riportano sotto i baresi che con Corral trovano il canestro del 96-96 e mandano i team al secondo overtime grazie alla bella difesa coratina sull'ultimo tiro dei locali.Nel secondo supplementare Cassano, Mulevicius e Roberto trascinano Castanea mentre Corato paga l'uscita per falli di Nonkovic. Sembra finita sul 110-104 ma Mariani e Corral riportano ancora la speranza di un colpaccio in casa neroverde (110-109). Castanea però ne ha di piu nei secondi finali e conclude 111-109. Gara comunque per larghi tratti ottima dei coratini che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, a cominciare dal match di domenica prossima al PalaLosito contro Rende.CASTANEA: Roberto 24, Valente ne, Boccasavia 21, Mulevicius 20, Angarica 23, Cassano 20, Vona 2, Bellomo 1, Mauro ne, Natalini, Giovani ne. All. CavalieriCORATO: Giovinazzo 2, Zustovich, Cabodevilla 5, Lomello, Mariani 22, Manisi 5, Basile 14, Petrovic, Nonkovic 24, Corral 37, Bavaro ne, Capasso ne. All. GattoneARBITRI: Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Loccisano di CosenzaPARZIALI: 28-23 48-35 68-58 85-85 96-96 111-109