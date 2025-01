Trani beffa l'Adriatica Industriale Virtus Corato e viola il Palalosito

Cosi come la scorsa stagione è l'Avis Trani a interrompere l'imbattibilità casalinga dell'Adriatica Industriale Virtus Corato.I ragazzi di coach Corvino infatti battono la Virtus 64-69 al termine di una gara dai due volti con una prima parte tutta biancoblu ed I secondi 20 minuti in cui I tranesi hanno rimontato e poi superato nel finale I locali.A stappare la partita è una tripla tranese, pareggiata da un gioco da 3 punti di Scaringella, che segna I primi punti coratini del 2025.Il primo vantaggio coratino lo firma Piccarreta (3-5) ma in avvio la gara è nervosa e contratta con entrambe le squadre che segnano poco e non concedono tanto allo spettacolo (12-11). la prima scossa al match la da la Virtus che con Liso e il rientrante D'Introno piazza un 7-0 che vale il 19-11.Trani prova a reagire ma sbaglia tanto In attacco e Corato continua a giocare, difendere forte e trovare canestri importanti per allungare ulteriormente il gap sempre con gli stessi protagonisti mandando in estasi il PalaLosito e chiudendo il primo quarto avanti 27-13.Seconda frazione in cui il tema tattico del match non sembra cambiare con la Virtus che controlla bene I tentativi di rimonta degli ospiti e tiene sempre nelle sue mani il pallino del match. Amendolagine prima e la tripla di Mazzilli poi danno il massimo vantaggio ai coratini (32-17).I tranesi provano a interrompere la fuga coratina con un 5-0 di parziale che Scaringella e Liso interrompono prontamente (36-22). Nel finale di quarto altro break ospite che tiene vivo il match con le due squadre che vanno al l'intervallo lungo con l'Adriatica Industriale avanti 40-31.Terzo quarto che viene approcciato meglio da Trani. I ragazzi di coach Corvino entrano più determinati in campo e trascinati dal giovane Allegretti cominciano lentamente a rimontare e riavvicinarsi ai coratini, che dal canto loro non trovano più il canestro come fatto nei primi 20 minuti e subiscono psicologicamente la rimonta degli adriatici. Il parziale di 4-13 che ne viene fuori porta le due squadre sul 44 pari e rende il match incerto ma anche interessante, cambiandone anche di fatto l'inerzia.L'Adriatica Industriale prova a tornare avanti con I suoi uomini di esperienza ma Trani risponde sempre presente e nessuna delle due squadre riesce ad avvantaggiarsi in modo importante tanto che al 30esimo il tabellone recita 52-52. Ultimo quarto equilibrato e carico di tensione. Le squadre giocano entrambe un basket aggressivo e lo spettacolo ne risente. La partita è però intensa e I due team provano a superarsi. Trani prova a scappar via nel finale (58- 63), ma le triple in serie di Liso da distanza siderale e di capitan Tarricone ribaltano il parziale ed infiammano il PalaLosito (64-63). Gli ospiti però non mollano ed I coratini perdono alcune buone chance anche dalla lunetta per allungare.Trani nel convulso finale è più fredda e con Mennuni dalla lunetta segna I liberi della sicurezza che significano 64-69 ed aggancio e sorpasso in classifica proprio ai danni di Corato.adriatica industriale nuova virtus corato – avis basket trani 64 – 69 CORATO: Piccarreta 4, Liso 15, Scaringella F. 10, D'Introno 8, Lasorsa 1, Amendolagine 2, Tarricone 7, Mazzilli 9, Maldera 6, Piarulli 2, Petrone ne. Coach: Carnicella. Assistant coach: Malerba, Ferrante, Scaringella. TRANI: Provaroni 4, Pezzolla 10, Abadia 13, Allegretti 29, Causarano 1, Mennuni 4, Musicco 7 Rinaldi. Coach: Corvino. ARBITRI: Dibenedetto di Barletta e Desposati di Bari