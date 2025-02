NMC Corato, pesante ko al PalaLosito nello scontro diretto col Potenza

Seconda sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che getta alle ortiche una ghiotta possibilità per avvicinarsi alla zona play-off: al PalaLosito, l'Oleodinamica Napoletana Academy Basket Potenza, grazie al parziale di 17-6 confezionato nell'ultimo quarto, vince la sfida valida per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale con il risultato di 67-53.Coach Ambrico schiera dal primo minuto il collaudato starting five ma, dalla panchina, può disporre di un'arma in più: il neoacquisto Iliyan Zheyazkov, ala piccola bulgara classe 2006. Dall'altra parte coach Putignano si affida all'ex Laquintana e a Labovic, Acuna, Pace e Tolino.Dopo una prima fase di studio con Corato a segno grazie alla bomba di Postigo Lopez e al canestro di Gaye, Potenza prova a prendere in mano il ritmo della partita grazie ai suoi punti di riferimento Acuna e Laquintana (5-10). I padroni di casa rispondono colpo su colpo grazie alle due conclusioni dalla lunga distanza di Gaye e capitan Cicivè (11-12), prima dei due punti firmati da Labovic (11-14). Nel finale di quarto, gli Ambrico boys aumentano i giri del motore, confezionano un break di 9-0 e sorpassano Potenza nel risultato: si va al primo miniriposo sul 20-14.Reazione veemente della compagine di coach Putignano in apertura di secondo quarto: Perez e Labovic sono i principali artefici del parziale di 12-2 che regala a Potenza il controsorpasso (22-26). La NMC non molla e ritorna a segnare dopo diversi minuti di astinenza offensiva: il terzo tempo di D'Imperio in contropiede e la tripla di Gaye sono ossigeno puro per i padroni di casa e soprattutto consentono di mettere la freccia (29-27). I lucani, però, si rivelano un avversario tosto e difficile da affrontare: Perez e Montiks si rivelano risorse importanti dalla panchina e, insieme a Labovic, regalano il +7 a Potenza (29-36). Prima dell'intervallo lungo, la NMC accorcia le distanze con Obiekwe Sam (32-38).La NMC inizia con il piede giusto il terzo quarto e, grazie alla bomba di Spina Diana, si porta a sole due lunghezze di distanza dagli ospiti (36-38). Laquintana torna a segnare e regala a Potenza cinque punti di vantaggio (38-43). I biancoblu provano a rimanere in linea di galleggiamento grazie alla bomba di Cicivè e al canestro di Zhelyazkov, prima del canestro di Tolino del nuovo +5 Potenza (45-50). Si va all'ultimo miniriposo sul 47-50 grazie al canestro di Cicivè che ritorna a timbrare il cartellino.Nell'ultimo quarto Corato non riesce ad ingranare e, anche complice qualche errore di troppo in fase di impostazione, non dà mai l'impressione di poter rimontare lo svantaggio. Acuna illumina la strada e, insieme a Buldo e a Tolino, confeziona un parziale monstre di 13-2 che, difatto, chiude i giochi (49-63). Al PalaLosito finisce 53-67 per Potenza che ritorna al successo dopo quattro sconfitte consecutive.NMC: Cicivè 15, Obiekwe Sam 4, D'Imperio 2, Gaye 13, Granieri, Rutigliano n.e., Martinelli 2, Spina Diana 3, Iannone n.e., Postigo Lopez 8, Zheyazkov 6, Savino n.e. Coach: AmbricoPOTENZA: Summa n.e., Pace, Perez 13, Labovic 9, Joksimovic n.e., Tolino 14, Acuna 12, Buldo 3, Casulli n.e., Laquintana 6, Montiks 10. Coach: PutignanoParziali: 20-14; 32-38; 47-50; 53-67Arbitri: Serra di Brindisi e Solimeo di LecceUsciti per 5 falli: Pace