Basket: Fabrizio Perez saluta la FAS Corato dopo tre stagioni

Powered by

Si separano le strade di Fabrizio Perez e della FAS Basket Corato. La società coratina comunica la rescissione consensuale del contratto che la legava al giocatore venezuelano, classe 2005, arrivato a Corato tre stagioni fa.In questi tre anni Fabrizio, che rimane un patrimonio importante della società, è molto cresciuto sia come uomo che come atleta, completando il suo percorso giovanile e giocando con personalità anche nei campionati senior. Ora la scelta, di concerto con la società coratina, di valorizzare questa esperienza maturata, continuando altrove la propria carriera.La squadra più accreditata ad accaparrarsi l'ala piccola sembra l'Academy Basket Potenza, dove ritroverebbe il suo ex coach Giovanni Putignano.