Torna al palalosito l'Adriatica Industriale Virtus contro il Barletta

Torna tra le mura amiche l'Adriatica Industriale Virtus Corato, dopo il blitz esterno ed i primi due punti del nuovo anno conquistati domenica scorsa contro Santeramo.Nella terza giornata di ritorno i biancoblù affronteranno Barletta, squadra sconfitta all'andata ma che si è rinforzata con l'arrivo di un vero e proprio crack per la categoria come Sabeckis, ex Matteotti Corato. "Non sarà una gara facile. Tutto parte dalla settimana in allenamento.Ultimamente abbiamo avuto qualche problemino ma non deve essere un alibi per chi giocherà. Barletta è avversario tosto, già all'andata in casa loro è stata dura ma con la forza del gruppo abbiamo ottenuto un gran risultato.Domenica sarà ancora più dura, loro si sono rinforzati e vorranno riscattarsi dopo una pesante sconfitta. Dobbiamo essere compatti uniti ed aggressivi per batterli e tornare ad esprimere il nostro gioco che ci ha permesso di essere nei piani alti della classifica." A parlare è Gianni Marcone, uno dei ragazzi della Virtus, che, partito in sordina, con il lavoro in allenamento e le prestazioni in gara si è saputo ritagliare la riconferma prima ed un ruolo importante anche in questa stagione: "Sicuramente l'impegno, la costanza e la dedizione al lavoro sono molto importanti per il raggiungimento di obiettivi che permettono poi di ottenere un miglioramento globale.A questo poi, va aggiunta anche la sapiente guida di Felice, Francesco e i due Antonio che, ogni volta sul campo, dispensano consigli e mi spronano a fare sempre meglio". Una fase di campionato molto delicata questa per la squadra di coach Carnicella, che non si è potuta allenare a ranghi completi a cavallo delle festività per indisposizioni dovute ad influenza o con giocatori a loro volta debilitati e non al massimo della forma. "Effettivamente è così. Spesso la gara della domenica è lo specchio di ciò che accade in settimana, per cui le numerose assenze, che non ci hanno permesso di lavorare al 100% durante gli allenamenti, potrebbero aver inciso in piccola parte. Il periodo natalizio, lo sappiamo, è un periodo particolare poi anche perchè vi è la pausa dei campionati.Stessa cosa per quanto riguarda gli impianti di gioco dove non è semplice giocare al massimo a causa del clima rigido che a volte ti impedisce di rendere al meglio. Per quanto mi riguarda, invece, dopo un periodo in cui anche io non sono stato benissimo, mi sento pronto per tornare a battagliare con i miei compagni a partire da domenica, se il coach mi dovesse chiamare in causa. Sappiamo che ci giochiamo tanto, vogliamo continuare a stare davanti e tornare a fare punti in casa dopo lo stop contro Trani.I nostri tifosi lo meritano e noi vogliamo ripagarli." La gara contro Barletta si giocherà al PalaLosito eccezionalmente domenica 19 gennaio alle ore 18,30 e sarà arbitrata dai signori Di Pietro di Foggia e Chiumarulo di Noicattaro (BA).