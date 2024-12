La Fas Basket Corato Chiude Il 2024 Al Palalosito Contro Mola

Ultimo impegno di questo 2024 per la Fas Basket Corato, che chiuderà l'anno tra le mura amiche del PalaLosito affrontando Mola di Bari nel match valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale.Una gara che i coratini devono assolutamente vincere per chiudere bene un 2024 che, limitatamente a questo campionato, non ha riservato alla squadra di coach Juan Manuel Gattone grandi soddisfazioni in casa, con un solo successo centrato due settimane fa contro Canosa.Importante quindi battere gli ospiti anche per chiudere bene questo 2024 e proiettarsi con fiducia al 2025.I coratini arrivano a questo match dopo la sconfitta in trasferta subita a Termoli, un match che, come tutti quelli giocati quest'anno dalla formazione neroverde, li ha visti arrendersi soltanto nei minuti finali di gara, dopo aver lottato alla pari con gli avversari anche più quotati.Un trend che purtroppo pesa sull'attuale classifica neroverde con i coratini che hanno fin qui racimolato solo 6 punti tutti però con avversari che rincontreranno nella seconda fase, quando questi punti saranno conservati e daranno vita ad una nuova classifica. Vincere quindi sarebbe importante perchè come Corato anche Mola è nelle retrovie della graduatoria e gudagnare altri due punti servirà anche appunto in ottica seconda fase. Gara quindi quanto mai importante.Anche l'avversario di domani, Mola di Bari, non ha più nulla o quasi da chiedere a questo torneo. La formazione di coach Masini infatti è appaiata a Corato in classifica e viene da 7 sconfitte di fila che ne hanno condizionato il torneo dopo un promettente avvio. Una squadra comunque tecnicamente valida quella ospite, con giocatori da non sottovalutare Laffitte, Prunotto, Burt, Tanzi ed il nuovo arrivato D'Agnano, che se in giornata possono essere pericolosi e temibili.Anche Mola infatti non merita appieno la classifica che ha avendo perso alcune partite di stretta misura contro avversarie importanti come Molfetta e BeneventoNel match di andata Corato centrò la sua prima vittoria in campionato imponendosi sul parquet di Mola per 71-89. gara che si decise nell'ultimo quarto con Corato che difese forte e trovò alte percentuali specie nel tiro da 3 punti che scavarono il solco decisivo per l'esito del match.Ex di turno della sfida sarà Angelo Messina, che negli anni scorsi ha calcato il parquet del PalaLosito e non è riuscito ad imporsi, anche frenato da due brutti infortuni, ed ora sta tentando di rilanciarsi proprio tra le fila degli adriatici.Arbitreranno questa gara, in programma domenica alle ore 18 al PalaLosito di Corato (BA), i signori Sacco di Salerno e Galieri di Termoli. La diretta del match sarà disponibile a partire dalle ore 18 circa sulla pagina facebook ufficiale della Fas Basket Corato.