L’Adriatica Industriale Virtus Corato sfida la capolista Duma Bari

E' arrivato il momento della verità in questa regular season del campionato di DR1 per l'Adriatica Industriale Virtus Corato. I ragazzi di coach Felice Carnicella sono attesi domenica dalla trasferta in casa della capolista Duma Bari, in una gara che dirà tanto sull'esito finale di questo girone. Gara che i coratini proveranno a vincere per continuare in questo splendido cammino che li vede ora secondi a 4 punti proprio dai baresi. "Posso dire che nessuno si aspettava questa classifica a questo punto del campionato" - ci dice Stefano Liso, uno dei leader dello spogliatoio biancoblu - "Siamo un gruppo coeso dove c'è piacere di giocare per la squadra e non per i singoli individui.Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo ma il percorso è ancora lungo. Non dobbiamo sentirci arrivati o smettere di lottare soltanto perché siamo secondi in classifica ma continuare a farlo per raggiungere il miglior traguardo possibile". Parole che sono ben chiare nel gruppo coratino nonostante molti siano alla prima esperienza con questa categoria: "Siamo una squadra molto giovane. Quando ci divertiamo e giochiamo come sappiamo prendiamo molta fiducia in noi stessi, è credo che adesso si comincino a vedere i frutti del duro lavoro che facciamo in palestra.Molti non ci conoscevano e siamo felici di esserci fatti conoscere cosi. Eravamo partiti come una squadra che si doveva salvare il prima possibile e adesso siamo quasi nei playoff, ed aggiungerei senza aver rubato nulla. Siamo affamati, e come detto prima non vogliamo certamente fermarci.Vediamo quello che accadrà, viviamo alla giornata, una partita alla volta". Testa però alla capolista Duma Bari, una squadra difficile da affrontare specialmente sul proprio campo: "Sono primi meritatamente e giocano in casa loro. Servirà una partita pressoché perfetta per avere chance di batterli.All'andata è stata una dura battaglia ed alla fine l'abbiamo spuntata noi ma questo non significa niente. Anzi loro saranno arrabbiati perché vorranno la rivincita davanti ai loro tifosi. Noi però siamo pronti a giocarci anche questa sfida a viso aperto, senza paura".Gara da non perdere quindi quella che si disputerà domenica alle ore 19 al PalaMartino di Bari e che sarà arbitrata dai signori Russo di Mola di Bari (BA) e Lorusso di Altamura (B