La NMC sbarca in C Gold

La pandemia non ha fermato i sogni di gloria della Nuova Matteotti Corato: la stagione sportiva 2020/2021, infatti, vedrà la società della presidente Grazia Balducci protagonista in serie C Gold. È questa l'ultima notizia che tocca il sodalizio biancoblu, dopo la firma dell'accordo per l'acquisizione del titolo di serie C Gold dal Cus Jonico Basket Taranto.È un momento storico per la società coratina che negli ultimi due anni ha dato prova di essere pronta a calcare palcoscenici nazionali, dal minibasket, passando per il settore giovanile, sino ad arrivare alle sue prime squadre, maschile e femminile.E il passaggio in C Gold, sfiorato sul parquet durante la stagione sportiva 2019/2020 prima che il Covid-19 non lo intralciasse, sarà un ulteriore banco di prova per tutto il team biancoblu, costretto a fermarsi a causa della pandemia, in un momento cruciale della stagione sportiva, quando tanti traguardi stavano per essere tagliati."C'è voluta una epidemia per rallentare il nostro inarrestabile percorso di crescita – racconta la presidente della NMC, Grazia Balducci – ma si è trattato solo di una breve pausa perché non abbiamo smesso di lavorare per raggiungere un ulteriore obiettivo che, a partire dal prossimo ottobre, ci vedrà impegnati in un campionato importante come quello della C Gold.Nel percorso che abbiamo pianificato, oramai da tempo, questo passaggio rappresenta un altro tassello importante per il futuro dei nostri giovani ed è frutto di importanti investimenti in termini di programmazione e ricerca delle competenze per uno staff che sia altamente qualificato e in grado di affrontare sempre nuove sfide, grazie a progetti seri e lungimiranti"."Con l'acquisizione del titolo di serie C Gold, per la quale ringraziamo il Cus Jonico Basket Taranto – continua Balducci – dimostriamo, ancora una volta, come il settore giovanile e il minibasket possano contribuire alla crescita societaria e aprire le porte a progetti di rilievo, come quello che ci apprestiamo ad intraprendere, che solo realtà cestistiche solide e compatte sono in grado di realizzare. Nel campionato di serie C Gold porteremo l'entusiasmo dei giovani, il nostro capitale valorizzato nel corso del tempo, seguito con attenzione, e incoraggiato a calcare parquet importanti. Ci confronteremo con le migliori società pugliesi e siamo convinti che sapremo farci valere in ogni occasione" aggiunge Balducci.Saranno settimane frenetiche quelle che si apprestano a cominciare perché lo staff tecnico della NMC sarà impegnato nella definizione del roster e la società nella organizzazione di tutta la stagione sportiva che si prospetta davvero promettente."Siamo riusciti a raccogliere le forze, anche economiche, nonostante il difficile periodo, per essere pronti a presentarci ai nostri numerosi tifosi, piccoli e grandi, in grande forma e con tante novità, dando prova che l'unione e la condivisione porta solo beneficio a una società che punta sul futuro, sui giovani. I nostri quasi 500 atleti, seguiti da uno staff tecnico e organizzativo che lavora ogni giorno con tanta passione, dedizione e impegno per dare loro il meglio, sono il nostro successo" conclude Balducci.