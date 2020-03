Maria Pia Lastella e Rosa Pisicchio vincitrici di categoria al VII Cross di Trani

Ottimi risultati per le due podiste della Atletica Amatori Corato

Si sono affermate come vincitrici nelle loro categorie di riferimento Maria Pia Lastella e Rosa Pisicchio, le due podiste dell'Atletica Amatori Corato che hanno partecipato alla VII edizione del "Cross di Trani".

La manifestazione è organizzata annualmente dalla Trani Marathon presso i terreni di Villa Schinosa, in memoria del compianto Mauro de Feudis, storico podista tranese, e dedicata al patron di Villa Schinosa, don Ferdinando Capece Minutolo.

Lo splendido scenario caratterizzato da ulivi, mandorli, vigneti ed agrumeti, ha fatto da cornice ad un percorso tecnico, con diversi cambi di direzione, con partenza della manifestazione dal magnifico viale di querce che conduce alla Tenuta.

Ottimi i risultati ottenuti nelle gare delle singole categorie per le due atlete di Corato che si sono affermate vincitrici Maria Pia Lastella per la categoria SF45 e Rosa Pisicchio per la SF60.

La gara femminile è stata vinta dalla bitontina Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto), mentre la gara maschile è stata vinta dal biscegliese Michele Uva (Free Runners Molfetta).

Riuscita la gara organizzata grazie anche alla collaborazione della "Trani Soccorso".