L'atleta Marco De Luca a Corato per raccontare le sue Olimpiadi

Ha gareggiato nella finale di marcia 50km maschile di Tokyo 2020 e il prossimo 28 ottobre il campione di atletica leggera Marco De Luca sarà a Corato per raccontare la sua esperienza nell'atletica e la sua marcia olimpica.L'ASD Corato Atletica Leggera ha infatti organizzato un incontro con l'atleta della nazionale Italiana di Atletica Leggera e delle Fiamme Gialle che sarà ospitato giovedì alle ore 16:00 presso l'auditorium del Liceo Artistico in Via Teano.Marco De Luca racconterà la sua storia per spiegare che si può partire da un campetto di Atletica di periferia, e arrivare a gareggiare ad una Olimpiade, basta crederci e volerlo con tutto se stessi.Ventinove presenze in Nazionale maggiore (incluse tre partecipazioni ai Giochi olimpici e sette ai Mondiali), tre titoli nazionali assoluti (due sulla 50 km di marcia e uno sulla 20 km), risultati di elevato livello in Europa e un piazzamento nella classifica dei primi 20 del ranking mondiale della 50 km di marcia in nove stagioni. De Luca di Olimpiadi ne ha disputate quattro (Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020/21) ed è pronto a raccontare a Corato come un sogno può diventare realtà.L'incontro con il campione è gratuito ma i posti limitati a 100 persone, munite di green pass. Per prenotare bisogna scrivere a coratoatletica@gmail.com