Il coratino Raffaele Augimeri convocato per gli Europei under 20 di Tallin

Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under 20 in programma a Tallinn, dal 15 al 18 luglio, nella stessa località che ospita anche gli Europei U23 dall'8 all'11 luglio. Sono 88 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 45 donne.Tra loro spiccano i nomi di Lorenzo Benati, convocato per le Olimpiadi di Tokyo con le staffette 4x400, già frazionista azzurro alle World Relays di Chorzow, il vicecampione italiano assoluto dei 100 metri Matteo Melluzzo, lo sprinter terzo agli Assoluti nei 200 metri Federico Guglielmi, il detentore della migliore prestazione italiana juniores dei 110hs (con gli ostacoli assoluti) Lorenzo Simonelli, il recordman under 20 del giavellotto Giovanni Frattini, il marciatore Emiliano Brigante.Al femminile, convocate l'ostacolista Veronica Besana (100hs), le saltatrici Arianna Battistella (lungo), Greta Brugnolo (triplo), Idea Pieroni (alto), la lanciatrice primatista italiana U20 Rachele Mori nel martello. Settantacinque gli atleti appartenenti alla categoria juniores (nati nel 2002-2003), tredici gli atleti della categoria allievi (2004-2005) tra cui il saltatore in alto Mattia Furlani, la sprinter Ludovica Galuppi, la pesista Anna Musci.In elenco c'è anche Raffaele Augimeri, atleta di Corato tesserato con l'Aden Exprivia Molfetta che, grazie alle sue incredibili prestazioni sui 3.000 siepi si è guadagnato la convocazione nella nazionale under 20. Raffaele è quindi nella lista dei convocati per i campionati europei di categoria. Il ragazzo coratino si è guadagnato il pass grazie al tempo di 9'04.68" e anche grazie al secondo posto ai campionati italiani.