Sarà presentata lunedì la seconda edizione della gara podistica "San Magno ecotrail", organizzata dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Corato. L'evento agonistico si terrà domenica 11 settembre sulla distanza di 17 chilometri e sarà affiancato da una camminata sportiva non competitiva di 6 km.L'associazione, attiva fin dal 1992, ha sempre propagandato un sano stile di vita, finalizzato al benessere collettivo, attraverso la diffusione di buone pratiche e si è fatta promotrice di notevoli eventi sportivi, dalla classica "Stracorato" alla "Corri sine labe doli" per finire alla "Corri colora vinci", tutti finalizzati all'inclusione sociale, al divertimento ed al benessere dei cittadini, ponendo anche attenzione particolare allo sport come strumento di valorizzazione del territorio.La corsaè una manifestazione sportiva eco-turistica finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, rurale ed enogastronomico tipico dell'area interessata nel comprensorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Partenza e arrivo sono stabiliti negli spazi di Masseria Cimadomo: il tracciato si svilupperà verso Jazzo Tarantini, Serra Cicibizzo ed il bosco di Stracciacappello.I partecipanti alla camminata non agonistica potranno ammirare la Chiesetta Neviera e la necropoli di Tombe a tumulo di San Magno.L'evento inoltre aderirà alla campagna nazionale promossa dalla rivista Spirito Trail intitolata "Io non getto i miei rifiuti" e di conseguenza l'associazione farà in modo di non alterare l'attuale stato di conservazione lungo il tragitto interessato alla manifestazione, anzi, preliminarmente cercherà di eliminare gli eventuali rifiuti che ci dovessero sul percorso, affinché gli ospiti possano ammirare la bellezza del territorio. Il via della gara è fissato per le 9, quello della camminata sportiva per le 9:15. Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 11:30.