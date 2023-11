NMC, al PalaLosito arriva Altamura: obiettivo prima vittoria stagionale

Oggi 11 novembre la Nuova Matteotti Corato, ancora a secco di vittorie, sfiderà la Libertas Basket Altamura per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie C Unica.Nella scorsa stagione, Altamura ha disputato il campionato di Serie C Gold classificandosi al penultimo posto. Gli ultimi due precedenti tra la NMC e la formazione federiciana sorridono ai biancoblu che si sono imposti sia all'andata al PalaLosito (75-71) sia nella sfida di ritorno (64-92).Il roster della Libertas Basket Altamura di coach Francesco Losito ha un'età media di appena 24 anni. Ben quattro sono i giocatori in doppia cifra di media di punti a partita: si tratta dell'ex di turno Vincenzo De Bartolo (15.5 punti a partita), dell'ala italo-argentina classe 2000 Giorgio Pazzarelli (22.0 punti a partita), della guardia 23enne Domenico Papa (11.8 punti a partita) e della guardia classe 1998 Giovanni Loperfido (10.0 punti a partita).Il team biancorosso è, senza ombra di dubbio, la sorpresa di questo avvio di campionato: tre vittorie nelle prime tre giornate (contro Fasano, Mesagne e Canusium Basket) e una sola sconfitta (domenica scorsa in casa contro Castellaneta per 70-73 dopo un tempo supplementare).La partita andrà in scena sabato 11 novembre alle ore 18:00 al PalaLosito di Corato e sarà arbitrata dai signori Ceo di Bari e Conte di San Pietro Vernotico.