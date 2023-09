NMC, sconfitta onorevole contro Virtus Molfetta (Serie B2): 65-57

Grande prestazione della nuova Matteotti Corato, che nella seconda semifinale del torneo De Gennaro, sfiorano l'mpresa contro la Virtus Molfetta, la squadra di categoria superiore.La squadra di coach Azzollini, senza il febbricitante Mazzilli, si dimostra subito in palla, nonostante i pochi allenamenti alle spalle ed un'avversaria più allenata, in quanto il campionato di B2 partirà tra due settimane.La Matteotti sfodera una prestazione maiuscola, mantenendo la testa del match per più di tre quarti, salvo poi essere rimontati dall'ex di turno Formica, che piazza un personale score di 6 a 0 che ribalta irrimediabilmente il match. Alla Nuova Matteotti non bastano i 26 punti di uno straordinario Latella per raggiungere in finale Monopoli.Oggi alle ore 18:00 i ragazzi in bianco blu sfideranno Matera per il terzo posto, in quella che è a tutti gli effetti un'anticipazione del campionato di C unica.DAI OPTICAL VIRTUS MOLFETTA-NMC 65 - 57Latella 26 Pekic 7 Pucci 7 Allegretti 2 Seye 12 Angarano 3 Bojang 0 Martinelli 0 Sciscioli n.e.17-18; 33-38; 47-48; 65-57