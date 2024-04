Per la Nuova Virtus Corato è tempo di playoff

Chiusa la regular season e finita la pausa per le festività pasquali è tempo di playoff nel campionato di Divisione Regionale 2 tra le prime 4 squadre classificate nella regular season.L'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato arriva a questi playoff al termine di una regular season entusiasmante con 15 vittorie, 1 sola sconfitta 30 punti conquistati, primato in classifica e imbattibilità interna. Purtroppo per gli uomini di coach Felice Carnicella però, tutto questo non è sufficiente a vincere ed essere promossi perchè in questa semifinale playoff si riparte da 0 e l'avversario, per i coratini, non è dei più facili, anzi. A sfidare i biancoblu sarà la Virtus Foggia, arrivata quarta in classifica e una delle poche formazioni ad aver messo davvero in crisi la Virtus in regular season. Nei due confronti infatti è vero che i coratini hanno vinto all'andata ed al ritorno ma all'andata hanno sofferto prima di spuntarla 48-56 nei minuti finali mentre nel match di ritorno hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie prima di battere i dauni 104-102 dopo ben due tempi supplementari al PalaLosito.La formazione coratina arriva però in modo molto diverso a questa sfida in cui passerà chi vince due partite su 3 (eventuale gara 3 in casa dell'Adriatica Industriale). I coratini sono in grande fiducia specie dopo la vittoria contro l'Eurobasket Foggia, stanno recuperando gli infortunati ed in piu gli innesti di Di Noia e Bojang hanno rinforzato ed allungato le rotazioni di coach Carnicella e dato nuova linfa nel reparto lunghi. In più il fattore PalaLosito (gara 1 si gioca sabato alle ore 19 sul parquet coratino) cercherà di spingere la squadra barese come già successo proprio nel match di ritorno. Di fronte la squadra ben diretta da coach Fabio Ferraretti, in cui è il gruppo l'uomo in più con 22 anni di media, e giocatori già temibili come Delli Carri, Bonetti, De Lallo, Pileo e Tiragallo.Una squadra veloce, combattiva, mai doma e che lotta col coltello tra i denti per tutti i 40 minuti, ed anche oltre. Sicuramente un cliente scomodo per i coratini, che però hanno capacità ed esperienza necessaria per poter venire a capo di questo complicato rebus che si chiama Virtus Foggia. Nell'altra semifinale la sfida sarà tra Avis Trani ed Eurobasket Foggia, con fattore campo a favore dei tranesi di coach Corvino Gara 1 si giocherà come detto sabato 6 aprile alle ore 19 con diretta sul canale facebook della società ed in casa Corato ci si sta preparando accuratamente per farsi trovare pronti all'appuntamento e provare ad inseguire il sogno della seconda promozione consecutiva.