Nuova Virtus Corato, "matata" anche Barletta a domicilio!

Ricomincia li dove si era fermata l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, che vince nettamente la prima gara del 2024 battendo Barletta in trasferta per 47-96. Gara mai in discussione sempre controllata dai coratini, nonostante le assenze di Zara, De Palma, Papagni e Resta.Corato parte subito forte con 4 punti consecutivi di Maldera e da li in poi non sarà più ripresa facendo gara di testa fino al termine del match. Il primo quarto si chiude con i coratini avanti 9-22 e le cose non cambiano nei successivi tre quarti. Barletta prova con i suoi giovani ad impensierire i coratini ma senza esito ed il parziale si dilata sino al 17-38 con cui si va all'intervallo.Al rientro in campo le difese sono più permissive ed il punteggio si alza complici le rotazioni e il maggior spazio che i coach danno a tutta la propria panchina. Corato resta saldamente con le mani sul match e c'è gloria anche per il virtussino Quaranta, che nel corso del quarto segna i suoi prmi due punti stagionali. Il terzo periodo si chiude 36-68 ed il quarto vale solo per le statistiche, con tutto il roster dell'Adriatica Industriale che va a segno e la squadra coratina che sfiora quota 100 fermandosi sul 47-96 con cui si chiude il match dopo aver lasciato soltanto 11 punti al Barletta negli ultimi 10 minuti.NEW BASKET BARLETTA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 47 - 96BARLETTA: Aksu, Binetti, Croce, Dambra, De Girolamo, Del Curatolo, Dell'Orco, Delvecchio, Delvecchio M., Doronzo, Fiorella, Martire, Rizzi, Russo, Spera, Tattoli, Terrone. All. RizziCORATO: Tarricone 10, Piccarreta 7, Scaringella L. 8, Vitanostra 8, Marcone 8, Maldera 6, Ferrante 4, Quaranta 2, Lasorsa 6, D'Introno 12, Scaringella 24. All. CarnicellaARBITRI: Settembre e Loglisci di Gravina in Puglia (BA)PARZIALI: 9-22 17-38 36-68 47-96