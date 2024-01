Nuova Virtus Corato, testa-coda in casa del fanalino di coda Barletta

Riparte la corsa dell'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato. Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno la formazione coratina torna sul parquet per la settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I coratini sfideranno la New Basket Barletta in trasferta con il match che si disputerà sabato 6 gennaio alle ore 18,30.Epifania dunque in campo per l'Adriatica Industriale, chiamata a proseguire nella sua corsa solitaria in vetta al campionato. Fin qui imbattuti i biancoblu di coach Felice Carnicella, che puntano a vincere ancora contro una formazione come Barletta dalla classiffica fin qui deficitaria. Nessun punto infatti per i barlettani nelle loro cinque sfide fin qui disputate (avendo goduto anche del turno di riposo), contro i 12 in 6 gare dei coratini.La squadra barlettana, guidata da coach Rizzi, è formazione con una età media molto giovane ed un roster molto lungo, in cui spiccano Tattoli, Binetti ed Aksu, con l'ala 33enne Spera a far da chioccia ai suoi giovani compagni. Corato però non deve pensare di aver già vinto ne sottovalutare l'avversario basandosi solo sui numeri e sulle statistiche. L'Adriatica Industriale dovrà far attenzione a quella che può sembrare una trasferta comoda ed abbordabile, anche perchè è la prima gara dopo un periodo festivo in cui non si è giocato. Fondamentale ritrovare uomini e ritmo gara sin da subito per evitare brutte sorprese nella claza della Befana cestistica.Nell'ultimo turno Barletta è stata battuta daLL'EuroBasket Foggia 88-75 mentre Corato ha battuto la Nuova Libertas Foggia 60-50.Arbitreranno la gara, in programma sabato alle ore 18,30 al PalaMarchiselli, i signori Settembre e Loglisci di Gravina in Puglia (BA)