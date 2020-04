Nuova Virtus Corato dona un canestro per i bimbi della “Casa Famiglia della Mamma”

Quest'anno nell'uovo di Pasqua dellac'è un regalo speciale. Non si tratta di una vittoria allo scadere, di una rimonta clamorosa, di un primato: niente di sportivo ma, non per questo, meno importante, anzi.Il coronavirus ha interrotto, sul più bello, la stagione sportiva ma non è riuscito a stoppare il grande cuore dei biancoblue.La classica seduta di tiro si è trasformata in una straordinariatra gli atleti, lo staff tecnico e dirigenziale 'virtussino' con in palio la vittoria più bella: il sorriso dei bambini.Una raccolta fondi interna (con mezzi tecnologici in rispetto delle vigenti normative per il distanziamento sociale) da devolvere allaE quale miglior regalo se non un... canestro?, acquistata da una nota compagnia rivenditrice di attrezzature sportive,Ma non solo. La Virtus ha voluto donare contestualmente generi alimentari di prima necessità, qualcosa di molto utile specialmente in questo momento d'emergenza sanitaria."Siamo consapevoli che questo è un piccolo contributo – afferma, presidente della Virtus. Una piccolissima goccia nel mare di difficoltà in cui navigano queste realtà importanti a livello cittadino che offrono un'ancora di salvataggio a ragazzi decisamente meno fortunati di noi.La Virtus, dal 2012, si fonda su un principio che è quello di stare insieme attraverso una disciplina sportiva, la pallacanestro, che è solo il mezzo e non il fine. Per noi la Pasqua (specialmente la Pasquetta) è da sempre un momento (in più) per aggregarsi, per festeggiare, per sorridere insieme: quest'anno, non potendoci riunire, sorrideremo con il canestro più bello che in questo momento potessimo realizzare: il sorriso dei bambini."Un gesto che ha colto in contropiede, Coordinatore della Comunità Educativa "Casa Famiglia della Mamma" di Corato che ha accolto con immenso piacere l'iniziativa della Virtus."Non posso che ringraziare la Nuova Virtus Corato a nome della Comunità Educativa, dei miei colleghi ma soprattutto dei ragazzi. In un momento così complicato in cui le attenzioni sono giustamente rivolte all'emergenza sanitaria, ci fa immenso piacere che qualcuno abbia pensato anche a noi.Con la vostra donazione – prosegue Zonni - ci permettete di rendere più leggere le giornate dei nostri ragazzi che vivono questa quarantena in maniera più difficile non potendo incontrare i propri cari se non attraverso gli strumenti tecnologici. Noi operatori cerchiamo di rendere l'impatto emotivo meno pesante, avere uno strumento in più per far trascorrere le loro giornate in maniera più spensierata è sicuramente di grande aiuto. Speriamo di potervi ospitare al più presto qui in Comunità per potervi ringraziare di persona".Quando l'emergenza sanitaria sarà terminata, la Virtus sarà ospite della Comunità: per vivere momenti insieme e giocare a pallacanestro, ovviamente.Perché il cuore, la Virtus, ce l'ha cucito sulle divise e non solo.