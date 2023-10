Basket: Adriatica Industriale Virtus Corato vince il Torneo degli Angeli di Cerignola

L'Adriatica Industriale Virtus Corato ha iniziato il torneo con una partita contro la Vigor San Severo, e il punteggio finale è stato un eloquente 68-39 a favore dei coratini. La Virtus Corato ha mostrato una difesa solida e un attacco efficace, dimostrando una grande coesione di squadra, sotto la guida di coach Felice Carnicella.La seconda sfida ha visto la Virtus Corato confrontarsi con la Mediterranea Cerignola, un incontro che ha confermato la forza della squadra ospite. Con un punteggio di 68-44, la Virtus Corato ha chiuso il torneo in bellezza al primo posto.La prestazione della squadra del presidente Cataldo Musto ha dimostrato il duro lavoro e la dedizione che sono stati messi in questa prima parte di stagione. Questa vittoria al Torneo degli Angeli rappresenta per l'Adriatica Industriale Virtus Corato e un buon viatico per il campionato, che partirà ufficialmente Domenica 11 Novembre in trasferta contro la Virtus Foggia, la favorita del torneo.