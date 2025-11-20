Calcio
Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
In caso di vittoria la finale sarà in trasferta
Corato - giovedì 20 novembre 2025 15.06
A Zurigo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff che indicheranno le ultime quattro nazionali europee che in giugno parteciperanno ai Campionati mondiali di calcio in Messico, Canada e negli Stati Uniti.
L'Italia è stata sorteggiata contro l'Irlanda del Nord, match che si disputerà il 26 marzo 2026. In caso di successo in gara secca, gli azzurri del CT Rino Gattuso affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia. Sfida in programma il 31 marzo. Non un quadro eccellente per una nazionale di fascia 1, ma tant'è...
L'Italia dovrà arrivare pronta a quella sfida in marzo ed in tanti auspicano si possa arrivare almeno con uno stage per compattare il gruppo dopo la scoppola rimediata dalla Norvegia. Quasi certamente i club, i grandi club in particolare, faranno ostruzione e la Federazione dovrà una volta tanto cercare di imporsi. Non andare al Mondiale per tre volte consecutive avrebbe ricadute non solo sul mondo dello sport, ma sull'intero indotto ad esso legato.
Playoff Mondiali 2026, le semifinali

Italia - Irlanda del Nord
Ucraina - Svezia
Turchia - Romania
Danimarca - Macedonia del Nord
Galles - Bosnia
Polonia - Albania
Slovacchia - Kosovo
Repubblica Ceca - Irlanda
Galles o Bosnia - Italia o Irlanda del Nord
Le possibili finali
Ucraina o Svezia - Polonia o Albania
Slovacchia o Kosovo - Turchia o Romania
Repubblica Ceca o Irlanda - Danimarca o Macedonia del Nord