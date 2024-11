Terza sconfitta per la Nuova Matteotti Corato

Terza sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria interna in campionato: al PalaLosito ha la meglio Lascuoladibasket Lecce che si aggiudica il match della quinta giornata con il risultato di 63-69.Coach Gargano conferma lo starting five schierato a Monteroni e composto da Postigo Lopez, Obiekwe Sam, Martinelli, Gaye e Cicivè. Dall'altra parte coach Michelutti schiera dal primo minuto Ingrosso, Cantagalli, Ouandiè, Vidakovic e Dosic.Avvio di gara promettente per i padroni di casa che, grazie al tandem Obiekwe Sam – Gaye, trovanp il primo vantaggio della partita (5-0). La risposta di Lecce è affidata a Ouandiè e a Vidakovic che confezionano un parziale di 6-0 e ribaltano il risultato a favore della compagine salentina (6-9). Il primo quarto è caratterizzato da agonismo e qualche errore di troppo nelle metà campo offensive: inevitabilmente lo spettacolo ne risente fino alla bomba di Spina Diana che, ad una manciata di secondi dal termine del periodo, regala la tripla che consente alla NMC di impattare a quota 13 al primo mini-riposo.Secondo quarto all'insegna dell'equilibrio con un tira e molla continuo fra le due formazioni: da un lato il viaggio dalla lunetta di Mocavero permette a Lecce di andare sul +5 (21-26), dall'altro i tre tiri liberi di capitan Cicivè e la giocata di Obiekwe Sam spediscono al mittente il tentativo di fuga e trovano la parità sul 26-26. La tripla di Renna riporta i suoi avanti nel punteggio (26-29), prima dei quattro punti consecutivi messi a referto ancora una volta dai numeri 0 e 1 della NMC (autori di 38 punti complessivi in due) che regalano il sorpasso ai biancoblu sul 30-29. Ultima azione di secondo quarto ben costruita dagli uomini di Michelutti: la tripla di Cantagalli manda le squadre all'intervallo sul punteggio di 30-32.All'uscita dagli spogliatoi Lecce prende le redini della partita e con un parziale di 7-0 manda un segnale inequivocabile alla partita (34-41). Con il passare dei minuti la NMC perde le certezze che aveva acquisito nei primi venti minuti di gioco e i salentini ne approfittano: le due bombe di Ouandiè regalano il massimo vantaggio della partita per Lecce (35-49). Il 2/6 complessivo dalla lunetta di Postigo Lopez e il canestro di Cicivè provano a dare una scossa a Corato, prima dei due tiri liberi realizzati da Esposito che ridanno agli ospiti la doppia cifra di vantaggio alla fine del terzo quarto (39-51).Inizio di quarto periodo in controllo per Lecce a protezione del vantaggio costruito nel corso del terzo quarto. Il parziale di 6-0 confezionato dai liberi di D'Imperio e dai canestri di Spina Diana e Gaye ridanno ossigeno alla NMC che scollina la soglia psicologica della doppia cifra di svantaggio (49-55). A tripla risponde tripla: da una parte Cantagalli, dall'altra D'Imperio infiammano il PalaLosito per un finale di gara che si preannuncia entusiasmante. Vidakovic è chirurgico a cronometro fermo (54-62), ma Cicivè mette a referto due canestri di fondamentale importanza che mandano in visibilio il pubblico di fede biancoblu e riaccendono le speranze di rimonta (58-62). Tuttavia Corato non è lucida nei momenti decisivi della gara, mentre Lecce ha il ghiaccio nelle vene della carità e, con il 2/2 di Cantagalli, si riporta a tre possessi pieni di distanza dagli avversari (60-69). La tripla di Obiekwe Sam a fil di sirena rende meno amaro il passivo: al PalaLosito Lascuoladibasket Lecce vince con il risultato finale di 63-69.