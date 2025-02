Nmc, operazione riscatto contro Monteroni!

Oggi 9 febbraio la Nuova Matteotti Corato, reduce dalla sconfitta al fotofinish contro la capolista Mesagne, ospiterà la Nuova Pallacanestro Monteroni, match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale.La SSC Innovations Nuova Pallacanestro Monteroni occupa il sesto posto in classifica a quota 16 punti (frutto di 8 vittorie e 7 sconfitte) con 1173 punti (media di 78.2 punti a partita) e 1115 punti subiti (media di 74.3 punti subiti). Con il successo ottenuto nello scorso weekend di campionato contro Castellaneta con il risultato di 76-74, la formazione tarantolata ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.Il quintetto tipo di coach Michele Battistini è composto dal neoacquisto Mateja Maksimovic, da Bautista Fouce Romani (16.1 punti a partita), da Niccolò Petrucci (14.3 punti a partita), dall'altro nuovo innesto Milos Mihajlovic e infine da Stefan Galic (11.6 punti a partita). Completano il roster Gabriele Digiacomo, Federico Durini, Alessandro Ravelli, Goran Bjelic e dagli under Riccardo Martino, Andrea Guido e Alessandro Marchello.La gara di andata, disputata al PalaQuarta-Lauretti di Monteroni lo scorso 27 ottobre, è terminata con il risultato di 77-71 in favore di Monteroni.La partita andrà in scena oggi 9 febbraio alle ore 18.00 al PalaLosito e sarà arbitrata dai signori Agresta di Brindisi e Loglisci di Gravina in Puglia.