Per la Nuova Matteotti trasferta insidiosa contro la squadra più in forma del momento

Archiviata la vittoria all'ultimo respiro nello scontro diretto contro Barletta, domenica 2 febbraio la Nuova Matteotti Corato affronterà, lontano dalle mura amiche del PalaLosito, la capolista a sorpresa Rossotono New Virtus Mesagne, match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale.La Rossotono New Virtus Mesagne occupa, in coabitazione con Lecce, il primo posto in classifica a quota 22 punti (frutto di 11 vittorie e 3 sconfitte) con 1112 punti (media di 79.4 punti a partita) e 971 punti subiti (media di 69.4 punti subiti e terza miglior difesa del campionato). La formazione gialloblu è in striscia positiva da otto partite ed è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo di Castellaneta con il risultato di 67-71.Il quintetto tipo di coach Davide Olive è composto da Mauro Stella (12.4 punti a partita), il neo-acquisto Costantin Maralossou (10.0 punti a partita), Cristian Piscitelli, Matija Kalan (17.6 punti a partita) e Alberto Mazzullo. Completano il roster Matteo Qittane, Emils Mucenieks, Fabrizio De Ninno (13.8 punti a partita), Ivan Berdychevskyi, Nikita Oboichuk, il neo-acquisto Rems Meroza e Ilimane Ndoye.La gara di andata, disputata al PalaLosito lo scorso 20 ottobre, è terminata con il risultato di 58-72 in favore di Mesagne.La partita andrà in scena domenica 2 febbraio alle ore 18.00 al PalaDeFrancesco di Mesagne e sarà arbitrata dai signori Solimeo di Lecce e Russo di Mola di Bari.