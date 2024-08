Nuova Matteotti Corato, i coratini Pecorelli e Cannillo completano il roster

Il mosaico a disposizione di coach Gargano si completa con altre due giovani tessere di raffinata qualità: si tratta dei coratini doc Antonio Pecorelli e Alessandro Cannillo che, dopo gli "anni di apprendistato" nel settore giovanile della NMC, si sono meritati la possibilità di essere aggregati nel roster della prima squadra che affronterà il campionato di Serie C Interregionale.Classe 2009, l'ala piccola Antonio Pecorelli è uno dei prospetti più interessanti e più futuribili del settore giovanile biancoblu, come dimostrano le svariate convocazioni nella Selezione Regionale Puglia. Con i suoi invidiabili 194 cm, Antonio è in grado di fare la voce grossa sotto le plance, ma allo stesso tempo è un vero e proprio mix di atletismo e tecnica al tiro.Classe 2007, 180 cm, Alessandro Cannillo è un play eclettico, abile a servire assist al bacio per i suoi compagni di squadra e che ha nel ball handling la sua arma migliore, tanto da meritarsi il soprannome di "Nico Mannion" per il suo stile di gioco e soprattutto per i suoi capelli rossi.Per la stagione 2024/2025, Antonio e Alessandro hanno scelto rispettivamente la maglia 77 e 34.