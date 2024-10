La Nuova Matteotti Corato sconfigge il Barletta Basket al Paladisfida

Esordio convincente per la Nuova Matteotti Corato che, nella seconda giornata del campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Division O, sconfigge a domicilio il Frantoio Muraglia Barletta Basket con il risultato di 73-51.Coach Scoccimarro schiera dal primo minuto Mastrodonato, Galantino, Falcone, Serino e Caceres. Dall'altra parte coach Gargano sceglie per il suo primo starting five stagionale Postigo Lopez, Spina Diana, Obiekwe Sam, Gaye e capitan Cicivè.A rompere gli indugi è Sam Serigne Gaye che realizza dalla lunetta il primo punto della NMC in questa stagione (0-1). I padroni di casa rispondono prontamente e, grazie ai suoi lunghi Serino e Caceres, trovano il primo vantaggio del match (5-1). Spina Diana si iscrive al match con una tripla (5-4), a cui seguono cinque punti consecutivi messi a segno da Barletta con Galantino e Falcone (10-4). Nel finale di quarto, la NMC, dopo un avvio di gara sottotono, alza i giri del motore e, grazie ad uno Spina Diana in versione deluxe, mette a referto un parziale monstre di 10-0, andando al primo mini-riposo sul 10-14.Il secondo quarto si apre con una bomba di Gaye che regala il +7 agli ospiti (10-17). Barletta accorcia le distanze grazie alla tripla di Mastrodonato e al terzo tempo di Galantino (16-19). La NMC non si fa intimorire dai tentativi di rimonta dei padroni di casa e prova la minifuga con i primi tre punti in maglia biancoblu di Obiekwe Sam (22-32). Si fa all'intervallo lungo sul 25-33.All'uscita dagli spogliatoi i Gargano boys approfittano dei diversi errori commessi da Barletta soprattutto nella metà campo offensiva e, grazie ad un break di 9-0 con Cicivè sugli scudi, conquistano l'inerzia del match, incrementando il vantaggio fino al +17 (25-42). La NMC riesce a tessere il proprio vantaggio anche grazie ad una difesa magistrale, come dimostrano i soli cinque punti messi a segno da Barletta nei primi otto minuti di terzo quarto. La bomba in lateral step di Obiekwe Sam sa di sentenza (30-51), anche se i padroni di casa hanno un sussulto d'orgoglio nelle ultime battute di periodo e confezionano un parziale di 5-0, portandosi a sedici lunghezze di distanza da Corato (35-51).Nel quarto periodo, il copione della partita non cambia con la NMC che macina ancora gioco e non si ferma a livello offensivo: il parziale di 9-0 targato Cicivè, Spina Diana e Obiekwe Sam chiude definitivamente i giochi e avvicina sempre più i biancoblu all'obiettivo due punti (39-63). Gli ultimi minuti di partita servono solo per le statistiche e per concedere secondi importanti ai giovani talenti del roster come Ranieri e Di Girolamo, fino alla sirena del PalaDisfida "Borgia" che sancisce il risultato finale di 73-51 a favore della Nuova Matteotti Corato.FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 51 – 73BARLETTA: Fiorella, Galantino 18, Sasso, Mastrodonato 7, Falcone 15, Serino 6, Doronzo 2, M.Delvecchio, Caceres 2, A.Delvecchio 1, De Girolamo, Santoro. Coach: ScoccimarroNMC: Cicivè 13, Sam 23, D'Imperio 2, Gaye 6, Ranieri, Guadagno n.e., Martinelli, Spina Diana 25, Postigo Lopez 4, Di Girolamo, Cannillo n.e., Savino. Coach: GarganoParziali: 10-14; 25-33; 35-51; 51-73Arbitri: Serra di Brindisi e Grossi di BariUsciti per 5 falli: Cicivè, Falcone