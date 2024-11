La Nuova Matteotti Corato sfiora la vittoria dopo una grande rimonta nel finale

Ancora una volta i sogni di gloria della Nuova Matteotti Corato si infrangono nel finale di gara: i biancoblu, privi dell'infortunato Spina Diana e di Gaye uscito alla fine del terzo quarto per cinque falli, sfiorano il colpaccio dopo essere stati sotto di 12 punti a tre minuti dal termine dalla gara, ma alla fine la spunta l'Oleodinamica Napoletana Academy Basket Potenza che si aggiudica il match della sesta giornata di campionato con il risultato di 68-64.Coach Gallo schiera dal primo minuto Laquintana, Petronella, Labovic, Malkic e Buldo. Dall'altra parte coach Gargano conferma il suo starting five con Postigo Lopez in cabina di regia, Martinelli e Obiekwe Sam sugli esterni, Gaye e capitan Cicivvè sotto le plance.Avvio di gara di marca potentina: i cinque punti consecutivi di Petronella regalano alla squadra della "Città delle Scale" il +7 (7-0). La NMC non si fa trovare impreparata e prima risponde presente con le due bombe di fila di Gaye (7-6), poi trova il primo vantaggio della partita grazie al 2+1 di Obiekwe Sam (8-9). Potenza si riporta avanti grazie a Labovic ma gli ospiti confezionano un parziale di 6-0 e volano sul +5 (10-15). A Laquintana risponde ancora una volta Gaye dai 6,75 che manda le squadre al primo miniriposo sul 12-18 a favore della NMC.Il secondo quarto si apre con un canestro di Postigo Lopez che regala ai suoi il massimo vantaggio di serata sul +8 (12-20). La NMC è in totale controllo della partita e, per lunghi tratti del secondo periodo, tiene gli avversari a debita distanza. Tuttavia, nelle battute finali del primo tempo, Potenza è più lucida e reattiva e mette a referto un break mortifero di 12-2 che la riporta meritatamente avanti (34-29), prima della tripla di Martinelli che accorcia le distanze per i biancoblu: all'intervallo lungo si va sul 34-32 per i padroni di casa.All'uscita dagli spogliatoi il protagonista assoluto è Cicivè: infatti i primi sei punti del terzo quarto portano la sua firma e consentono a Corato di rimanere in scia (39-38). Potenza è abile a respingere gli assalti della NMC e, grazie ai quattro punti di fila messi a segno da Labovic, mette fra sé e gli avversari ben tre possessi pieni di distanza (50-41). Ancora un Cicivè superlativo nella metà campo offensiva tiene gli ospiti in linea di galleggiamento sul -4 (50-46), prima del tiro libero realizzato da Laquintana (per il fallo tecnico fischiato a Gaye) e della tripla di Malkic che permettono alla compagine di coach Gallo di chiudere il terzo quarto sul +8 (54-46).Nel quarto quarto i padroni di casa, spinti da un Palapergola tutto esaurito, incrementano il vantaggio fino al +12 a tre minuti dalla fine (65-53). Partita finita? Macché. La Nuova Matteotti Corato non muore mai e, con le spalle al muro, ha una reazione d'orgoglio che mette in grandissima difficoltà Potenza: Postigo Lopez, dopo una partita a dir poco opaca, e Obiekwe Sam decidono di indossare il costume di Spider Man e confezionano un incredibile parziale di 11-0, portando la NMC addirittura ad un solo punto da Potenza (65-64). Labovic fa ½ dalla lunetta (66-64). A 10 secondi dalla sirena, Corato ha la palla del pareggio ma non riesce a trovare il fondo della retina e si deve arrendere ai due tiri liberi messi a segno da Petronella che consentono a Potenza di ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive (68-64).POTENZA: Summa n.e., Vece 3, Pace 3, Petronella 11, Labovic 19, Joksimovic n.e., Malkic 15, Buldo 6, Casulli n.e., Laquintana 8, Doglio 3, Guglielmi n.e. Coach: GalloNMC: Cicivè 13, Obiekwe Sam 18, D'Imperio 5, Gaye 15, Ranieri n.e., De Giglio, Martinelli 5, Nobelli n.e., Iannone n.e., Postigo Lopez 8, Di Girolamo n.e., Savino, Coach: GarganoParziali: 12-18; 34-32; 51-46; 68-64Usciti per 5 falli: Labovic; GayeArbitri: Franco di Bitritto e Russo di Mola di Bari