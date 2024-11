Nuova Matteotti Corato ko: vittoria del Brindisi al Palalosito

La maledizione continua in casa Nuova Matteotti Corato: i biancoblu di coach Gargano, privi ancora di Spina Diana e con un Obiekwe Sam non al 100%, dilapidano ben dodici punti di vantaggio ad inizio quarto quarto e la Gaw Assi Brindisi, grazie ad un clamoroso parziale di 14-38 maturato negli ultimi dieci minuti di gioco, si aggiudica il match valido per la settima giornata del campionato di Serie C Interregionale con il risultato di 76-88.Coach Gargano schiera dal primo minuto Postigo Lopez, Martinelli, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè. Dall'altra parte lo starting five scelto da coach Laghezza è composto da Kibildis, Polifemo, Valente, Jallow e Scivales.Pronti, partenza, via e Brindisi mette subito il piede sull'acceleratore: il canestro di Polifemo regala il primo allungo ai suoi sul 2-10. La NMC, dopo un avvio con il freno a mano tirato, confeziona un parziale monstre di 15-0, grazie ad un Gaye in formato deluxe (10 punti nel primo quarto per lui), e trova il primo vantaggio del match (18-13). Kibildis e Buttiglione ristabiliscono la parità a quota 18. Da una parte i canestri di Gaye e Cicivè, dall'altra il 2/2 dalla lunetta di Scivales: sono loro gli autori degli ultimi punti del primo quarto che si chiude sul 22-20.In avvio di secondo quarto Brindisi ritorna avanti nel risultato grazie alla bomba di Calcagni (24-28). La partita è abbastanza equilibrata in questa fase con entrambe le squadre che sentono l'importanza della posta in palio e non riescono a spezzare l'equilibrio: ci provano i padroni di casa che, con un break di 6-0 confezionato da Postigo Lopez e Cicivè, si portano sul 38-32. Brindisi rimane in scia grazie ai due canestri di fila realizzati da Valente e Kibildis: si va all'intervallo lungo sul 38-36.Dopo una fase di assoluto equilibrio anche nei primi minuti di terzo quarto, i "Big Three" della NMC salgono in cattedra e piazzano un break di 9-0 che consente ai biancoblu di volare sul +10 (58-48): in particolare le schiacciate di Obiekwe Sam e Gaye sono da stropicciarsi gli occhi e mandano in visibilio il caloroso pubblico del PalaLosito. Si va all'ultimo mini-riposo sul 60-50 grazie ai due tiri liberi di D'Imperio.Il quarto quarto si apre con i due tiri liberi di capitan Cicivè: la NMC allunga addirittura sul +12 (62-50). Di fatto la partita dei Gargano boys finisce in quel momento: i biancoblu diventano vittima di un incantesimo inspiegabile dal quale non riescono a trovare la via d'uscita e Brindisi, trascinata da Kibildis e Buttiglione, sembra aver bevuto la pozione magica di Space Jam perché mette a referto un parziale terrificante di 25-0, portandosi sul 62-75. Gli ultimi minuti servono soltanto per le statistiche: la NMC non riesce ad evitare la quinta sconfitta consecutiva e la Gaw Assi Brindisi espugna il PalaLosito con il risultato di 76-88.NMC: Cicivè 18, Obiekwe Sam 21, D'Imperio 5, Gaye 16, Ranieri, Guadagno n.e., De Giglio 2, Martinelli 5, Spina Diana n.e., Postigo Lopez 9, Di Girolamo n.e., Savino, Coach: GarganoBRINDISI: Polifemo 14, Jallow, Buttiglione 18, Scivales 6, Jahier n.e., Valente 14, Mbacke, Flores n.e., Guadalupi, Calcagni 11, Notarpietro, Kibildis 25. Coach: LaghezzaParziali: 22-20; 38-36; 60-50; 76-88Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Loglisci di Gravina in Puglia