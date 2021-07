Secondo fine settimana per «Serotonina: Rassegna ad alt(r)a comicità»

che, con la direzione artistica della sua fondatrice,, promuove e organizza la manifestazione a Corato con sostegno di Regione Puglia, TPP, Comune di Corato e Fondazione Cannillo. Una rassegna studiata per coinvolgere una comunità ampia di spettatori, con una particolare attenzione alla scena teatrale contemporanea e nazionale.Due gli appuntamenti in programma per questo fine settimana. Si comincia domani, giovedìdi e con, uno spettacolo d'amore a colpi di poesia e umorismo, in un gioco continuo in cui amicizia, complicità e le "cinque regole del corteggiamento" saranno la chiave per ritrovare l'amore.La rassegna si chiuderàconscritto e diretto da Marco Ceccotti c. Un'esibizione artistica tra ironia dissacrante e cinismo che mette in scena i drammi della famiglia moderna, focalizzandosi su paure e ombre dell'animo umano; il verde colorerà la sceneggiatura come simbolo della speranza alla quale si aggrappano i protagonisti nel corso della vicenda.«Sono davvero molto contenta della risposta che abbiamo ricevuto da parte della città. Per noi è una sfida tenere questa rassegna in largo abbazia che in questi anni è stato luogo di tensioni. Per vincere questa sfida abbiamo bisogno di sentire la città al nostro fianco, e così è già stato. Adesso invitiamo tutti ad esser presenti anche agli ultimi due appuntamenti. Perché con la cultura le città e le persone crescono. E questo è quello che noi vogliamo per Corato» spiegaper le due serate sonoa partire da 11,00 euro.La compagnia teatrale Teatrificio22 con sede a Corato e operante con successo sul territorio da circa 10 anni, tra il Lazio e la Puglia, nata con la volontà di «produrre teatro e cultura», ha infatti ripreso le sue attività dopo un lungo e forzato fermo. Per ripartire ha costruito una rassegna di teatro contemporaneo destagionalizzata e destinata a fasce di pubblico diverse dall'offerta del circuito di prosa ufficiale, in particolare: giovani, fasce sociali svantaggiate, famiglie.Un'idea unica organizzata e strutturata in due parti, ciascuna con attività di tipo laboratoriale seguite da minirassegne teatrali. I due progetti sono sostenuti da Regione Puglia – assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e la Cultura, Comune di Corato, Fondazione Cannillo e con il contriibuto di Real Security in collaborazione con Teatri di versi, Spazio 13 e Posta Mangieri.