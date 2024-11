"Ricucire": a Corato la performance di Alessia Lastella contro la violenza di genere

Rosa De Nicolo presidente Fidapa BPW Italy sezione di Corato

Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato

Felice Addario, Assessore Politiche Sociali del Comune di Corato

Dott.ssa Marianna Strippoli, psicologa del Centro Antiviolenza RiscoprirSi…

Mariella Medea Sivo, socia Fidapa, prologo sull'importanza del filo nella storia della donna.

Si terràpresso la Sala Consiliare del Comune di Corato, la performance dell'artistaA cura di Alexander Larrarte, l'operazione è promossa e coordinato dalla Fidapa BPW ITALY – Sezione di Corato e gode del patrocinio delIn occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne", Alessia Lastella recupera la pratica del cucito affidando al gesto e alla realizzazione dell'opera un riscatto per tutte le donne che hanno subito violenza, ricucendo gli strappi di abusi, sopraffazioni, di violazioni intime e psicologiche.Istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, laricorre il 25 novembre di ogni anno, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone di tutto il mondo nei confronti di un tema che, come purtroppo testimoniano i ripetuti fatti di cronaca, rappresenta ancora una piaga intollerabile per la società. La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite specifica che per violenza sulle donne si intende "qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvenga nella vita pubblica che in quella privata" .Ricorrenza oggi come non mai urgente e necessaria per sensibilizzare e contrastare questo tragico fenomeno.Alessia Lastella, in una performance intima e di denuncia sociale, dove tutti sono invitati a donare fiori per la realizzazione di un arazzo, recupera il fare del gesto, recupera fiori di scarto, recupera gli istanti di abusi e violenze, ricucendo strappi di sofferenze e ferite che restano aperte come parole mai dette: la trama è definita dal dono.Interverranno:InfoRicucirePerformance di Alessia Lastellaa cura di Alexander Larrartepromossa e coordinata da Fidapa BPW Italy – sez. di Corstopatrocinio del Comune di Coratosabato 23 novembre, ore 18:00