Da Corato ad "Affari Tuoi" per rappresentare la Puglia

Prima è stata una concorrente di, ora è una "". Continua la carriera televisiva della farmacista coratinache questa volta è stata selezionata come una deiper rappresentare lanel gioco condotto dae andato in onda suSi presenta con un sorriso raggiante e un abito giallo in trasmissione, e durante la puntata di ieri, dopo essere stata chiamata dalle concorrenti in gara ha aperto il suo pacco, i, mostrando il contenuto diMiriana adesso guarda da pacchista i concorrenti ma nei prossimi giorni potrebbe essere lei a tenere le redini del gioco partecipando come concorrente ufficiale in prima persona e scegliendo lei direttamente i pacchi da aprire e cercando di portare a casa la vittoria tanto ambita.La concorrente di Corato non è al suo primo debutto in tv. Nel 2012, infatti, ha partecipato anche a "Miss Mondo Italia", riuscendo a posizionarsi tradel prestigioso concorso di bellezza.