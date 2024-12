Al Polo Museale di Trani Akemda Gospel Italian Singers: evento sold out

Pronta per partire la nuova programmazione dellanel Polo Museale di Trani con un nuovo calendario ricco di eventi e iniziative inseriti nella rassegna, giunta alla 10° edizione, che per tutto il periodo natalizio terrà compagnia agli amanti della storia, dell'arte, dello spettacolo e della musica., come da tradizione, si terrà l'accensione delle luminarie natalizie sul fronte di Palazzo Lodispoto, sede delin Piazza Duomo, con il contributo della Città di Trani, momento che sancirà l'inizio della Rassegna "Sere d'Incanto".A seguire, l'immancabile appuntamento con la musica, che vedrà come ospiti gli, diretti dal M° Francesco Finizio; artisti dalle voci sorprendenti, potenti e vellutate, in pieno stile "black". Uno dei concerti più attesi in ambito Gospel.L'evento, con ingresso gratuito, èLa rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva e Gemitex.Per maggiori informazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it