Nel Santuario dell'Oasi un mosaico ricorderà la figura di San Giuseppe Lavoratore

In questo anno che Papa Francesco ha voluto dedicare a San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, siamo ancora alle prese con gli effetti della pandemia sulla salute, sulle relazioni familiari ed educative, sulle dinamiche economiche e sull'intero mondo del lavoro.Al Santuario dell'Oasi di Nazareth non poteva mancare un segno che ricordasse la presenza di San Giuseppe come custode della Santa Famiglia di Nazareth. Così nel giorno dedicato a tutti i lavoratori,, al termine della S. Messa delle ore 18.00, presieduta da, Direttore della Caritas Diocesana, verrà benedetto il nuovo mosaico che raffigura San Giuseppe nella bottega di Nazareth aiutato dal bambino Gesù, collocato nell'aula liturgica superiore. Il mosaico è stato realizzato dallo Studio d'Arte Vincenzo Greco con sede in Canicattì (AG), grazie al contributo di alcuni benefattori.Ci ricorda Papa Francesco nella sua Lettera Apostolica Patris corde: "San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento alla sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro".La comunità parrocchiale della Madonna delle Grazie desidera affidare all'intercessione di San Giuseppe tutti i lavoratori e quanti sono in cerca di lavoro, affinché a tutti e a tutte sia garantito il diritto a svolgere un lavoro dignitoso, sicuro e onesto.