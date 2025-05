"La Notte dei Santuari" alla parrocchia "Santuario Madonna delle Grazie" di Corato

“Irradiare l’amore del cuore di Cristo” in ricordo di Papa Francesco

ore 17.15: incontro con "l'Uomo della Sindone", a cura di Edmondo Adduci , studioso della Sindone

, studioso della Sindone ore 19.00: celebrazione eucaristica nella solennità dell'Ascensione del Signore

ore 20.00: recita del Santo Rosario al Sacro Cuore di Gesù per la pace nel mondo

Il, unitamente all', ripropone l'iniziativa deil 1° giugno 2025. Questa tradizione vuole essere un'attenzione particolare ai santuari, luoghi di evangelizzazione e di pura sacralità.Quest'anno il titolo è, in ricordo di Papa Francesco (Francesco, Dilexit nos, 209).L'Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, diretto da, segnala che nell'arcidiocesi il progetto sarà realizzato nellacon i seguenti orari: