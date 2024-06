A Corato il 9° convegno regionale dell’apostolato della preghiera

Si terrà a Corato il 9 convegno regionale della Rete Mondiale del Papa Apostolato della Preghiera.Il programma prevedeDopo arrivi e Accoglienza dei vari Gruppi la Celebrazione dell'Ora Terza e la Relazione tenuta dal Direttore Nazionale della Rete Mondiale di Preghiera del papa Padre Renato Colizzi sul tema: "La Ricreazione dell'Apostolato della Preghiera: il Cammino del Cuore"Ore 12.00, Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons.Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è una Opera Pontificia, la cui missione è di mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e l'azione di fronte alle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa. Queste sfide sono presentate sotto forma di intenzioni di preghiera affidate dal Papa a tutta la Chiesa.La sua missione si inscrive nella dinamica del Cuore di Gesù, una missione di compassione per il mondo.Fondata nel 1844 come Apostolato della Preghiera è presente in 89 Paesi ed è composta da più di 22 milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il MEG – Movimento Eucaristico Giovanile.Nel dicembre 2020 il Papa ha costituito questa opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i suoi nuovi statuti.