L'Oriani festeggia i suoi 100 anni tra studio dei classici e nuove sfide del futuro

Il liceo classico e delle scienze umane "compieUn secolo dedicato alla formazione attraverso lo studio dei classici e non solo. A raccontarci i cambiamenti, di cui è stato testimone il liceo, sono la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Foggia, Bari e BATil dirigentee il sindaco di Corato,La scuola testimonia l'evoluzione della società nel tempo, afferma, e cammina sulle gambe di chi, responsabilmente, la deve portare avanti.".Daldata del suono della prima campanella che ufficialmente dava il via al primo giorno del liceo classico Alfredo Oriani alla cui guida c'era il professorfino al suo centenario celebrato dall'attuale dirigente scolastico Francesco Catalano."Abbiamo fatto numerose attività, afferma, e riteniamo che questo centenario sia fondamentale. Il liceo classico ha formato tantissime generazioni di coratini e di allievi provenienti da zone limitrofe. Noi, come liceo, siamo proiettati per il futuro e vogliamo far crescere le future generazioni".Da alunno a sindaco della città, il commento di: "I 100 anni rappresentano il senso di continuità e dell'appartenenza alla comunità civile che si ritrova attorno alle sue scuole. Il liceo classico ha avuto un ruolo importante per la crescita di questa comunità e anche delle comunità limitrofe. I festeggiamenti del centenario dell'Oriani rappresentano un liceo che deve guardare avanti portando con sé le nuove sfide: inclusione, diritti, attenzione all'ambiente e soprattutto alle esigenze delle nuove generazioni".A seguire l'intervista realizzata da