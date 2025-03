Incontro con l’autore del libro “Per favore non toccatemi i disabili” Lello Marangio

Venerdì scorso presso il Liceo Classico e delle Scienze Umane A. Oriani, si è tenuto un interessante incontro con Lello Marangio, autore del libro "Per favore non toccatemi i disabili", che tratta con ironia e romanticismo la vita di un giovane ragazzo in carrozzina, che combatte per i diritti di tutte le persone con disabilità ed è protagonista di una bellissima storia d'amore.L'evento gode del sostegno degli Assessorati alla Cultura e Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Corato, del patrocinio del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità per la Regione Puglia e della Fondazione Vincenzo Casillo, oltre che sostenuto dal Garante delle Persone con Disabilità della Città di Corato e dalla Consulta delle Associazioni per le politiche per la disabilità di Corato.L'incontro, mediato dal conduttore Francesco Donato, ha coinvolto le classi del triennio del Liceo delle Scienze Umane, che hanno partecipato attivamente ponendo all'autore quesiti riguardanti non solo il processo creativo e i temi principali del libro, ma anche importanti argomenti quali l'impegno delle istituzioni nella tutela delle persone con disabilità, i progressi fatti finora dalla società nell'eliminare gli stereotipi e incrementare l'inclusione e i disagi vissuti dallo stesso autore nella sua esperienza personale.Questo evento ha, quindi, arricchito gli studenti di consapevolezza e sensibilità su temi di interesse comune di cui si dovrebbe discutere più spesso.