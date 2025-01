ll tuo futuro inizia da qui: scegli l’Oriani!

L'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado costituisce una tappa fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani discenti che, nei mesi di Dicembre e di Gennaio, vengono bombardati dalle più disparate proposte delle scuole superiori del territorio.Noi dell'Oriani siamo ben consapevoli del delicato momento che i ragazzi e le loro famiglie vivono perché, al di là dei proclami, dovrebbe valere la ratio: "la scuola giusta per me" e, per tale motivo, le nostre attività di orientamento e le nostre comunicazioni sulle testate giornalistiche e sui nostri social sono, da sempre, finalizzate a presentarci in maniera obiettiva e realistica e a favorire una scelta consapevole del nostro percorso liceale.Il Liceo "A. Oriani", fondato nel 1923, è il più insigne Istituto superiore di Corato. Da sempre è impegnato in una fruttuosa azione di potenziamento generale della qualità dei servizi erogati – riconosciuta dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione – volta, sempre più, a soddisfare le esigenze formative degli allievi, delle famiglie e del territorio. Per rispondere alle esigenze formative dell'utenza, l'Offerta Curricolare è articolata in Indirizzi di Studio (TRADIZIONALE, SCIENTIFICO, COMUNICAZIONE) che introducono nuove discipline senza sovraccarico orario per gli studenti (D.M. 28 dicembre 2005). Tutti offrono ai giovani una validissima preparazione culturale generale, sia sul versante degli studi umanistici, con ampio spazio all'Italiano, al Latino, al Greco, alla Filosofia, alla Storia e alla Storia dell'Arte, sia su quello degli studi scientifici, con la Matematica e la Fisica secondo il P.N.I. e le Scienze naturali, sia su quello degli studi linguistici, con una Lingua straniera – Inglese – di durata quinquennale per tutti i Corsi.Il Liceo delle Scienze Umane consente all'Oriani di configurarsi come polo liceale nel quale coniugare alla versatilità della formazione classica, le conoscenze pedagogiche, psicologiche, antropologiche e sociologiche utili a scoprire le molteplici dimensioni attraverso le quali l'uomo si costruisce come persona e come soggetto di reciprocità e relazioni. A partire dall'a.s. 2025-26, inoltre, il Liceo delle Scienze Umane sarà potenziato dalle opzioni Diritto e Lettorato di L. Inglese attraverso cui gli iscritti potranno accrescere rispettivamente le conoscenze in tema di Diritto e Giurisprudenza, e le competenze nel Listening e Speaking in lingua inglese.Per quanto concerne la dotazione tecnologica, il Liceo ha investito - e continua a investire - i fondi FESR dell'UE per potenziare la qualità degli strumenti didattici: alle LIM presenti da anni in tutte le aule dell'Istituto, sono state sostituite le Digital Board che consentono di attuare una didattica più vicina al linguaggio e agli stili di apprendimento degli studenti. A partire dal precedente anno scolastico, tale dotazione è stata implementata con l'acquisto di 32 visori per la realtà aumentata, utilizzati nella pratica didattica quotidiana in quanto facilitano esperienze di apprendimento complete e immersive, e della strumentazione tecnologica necessaria a realizzare una Web TV.Numerosi, poi, i progetti e le attività che consentono agli studenti frequentanti i vari Indirizzi, di personalizzare ulteriormente il loro percorso di studi. Da circa venti anni, infatti, come su detto, il nostro Istituto - applicando quanto previsto nel D.P.R.275/99 - attua la flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa: pertanto, l'Offerta Formativa del Liceo "A. ORIANI" è articolata in Indirizzi di Studio che introducono nuove discipline senza sovraccarico orario per gli studenti.A titolo esemplificativo: tra gli Indirizzi, alto indice di gradimento riscuote sin dalla sua attivazione l'Indirizzo Scientifico nel quale è potenziato l'insegnamento della Matematica e delle Scienze, è anticipato al primo anno l'insegnamento della Fisica, sono introdotti il Laboratorio di Scienze e l'insegnamento dell'Inglese con docente madrelingua. Agli studenti frequentanti il Liceo Classico a Indirizzo Scientifico viene offerta la possibilità ogni anno di mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze in ambito matematico partecipando alle seguenti gare: - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA; - RALLY MATEMATICO TRANSALPINO. Per preparare gli studenti a tali competizioni si svolgono allenamenti individuali e allenamenti di gruppo. Non solo, agli studenti del quarto e del quinto anno che intendono intraprendere studi universitari di natura medico-scientifica, oltre a percorsi di potenziamento nelle discipline di matematica e di fisica, viene offerta l'opportunità di svolgere da remoto attività di formazione sui percorsi di studio universitari in Italia e all'estero. Per gli studenti che registrino fragilità nella disciplina di matematica, inoltre, presso il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane, vengono da sempre attivati percorsi di consolidamento attraverso sportelli metodologico-didattici. Nell'ultima triennalità, un ulteriore supporto per l'apprendimento della matematica è stato fornito grazie ai progetti PON.Inoltre, per quanto concerne l'insegnamento della Lingua Inglese, a beneficio degli studenti frequentanti tutti gli Indirizzi, sin dal 2004 il Liceo Oriani consente agli studenti, grazie all'attivazione di progetti Europei o a corsi privati con docente madrelingua, di conseguire la certificazione Cambridge in lingua inglese - livelli B1, B2, C1. I lusinghieri risultati costantemente conseguiti hanno fatto sì che il team di Cambridge University Press & Assessment, nell'apprezzare il nostro impegno nella preparazione degli studenti alle certificazioni Cambridge English, ci ha riconosciuto per il secondo anno consecutivo il titolo di Preparation Centre: l'Oriani è centro preparatore per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge in Lingua Inglese. Questo prestigioso traguardo premia il nostro Liceo che da ormai vent'anni vede nell'insegnamento della Lingua Inglese finalizzato al conseguimento di Certificazione Cambridge, una priorità. Peraltro, la docente madrelingua con cui il nostro Liceo collabora, è la prof.ssa Pasqua Adriana Lops che ha ricevuto la fascia come Cambridge Teacher, riconoscimento dell'Ente certificatore Cambridge per l'alto numero di studenti da lei preparato che hanno conseguito risultati superiori rispetto al livello per cui hanno sostenuto l'esame, e ottenuto il certificato CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).Ulteriore occasione di mettersi in gioco per i nostri ragazzi nella pratica della Lingua Inglese è stato l'Erasmus+: il progetto "Eureka, European Heroes of Knowledge: Argonauts" ha coinvolto il Liceo "Oriani" nel ruolo coordinatore, insieme alle scuole partner di Grecia, Turchia e Romania. Il tema del progetto, la riscoperta delle radici culturali comuni sulle rotte degli antichi eroi della letteratura greca e latina, Argonauti, Odissea, Eneide, era profondamente legato ai temi dei Beni Culturali, della cultura e della creatività, dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere.Di spessore anche i nostri PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro): si pensi al MEP (Model European Parliament – Simulazione del Parlamento Europeo). Nello specifico, i laboratori del Model European Parliament prevedono per gli studenti simulazioni del Parlamento Europeo, creazione di curriculum finalizzati agli Internship Programme e a stage presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles: tutte attività che permettono ai ragazzi di potenziare le loro abilità linguistiche e di sviluppare le migliori competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. Ciò, sempre mettendo al primo posto l'educazione alla pace, il rispetto e il dialogo tra le diverse culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni nell'osservanza dei reciproci diritti e doveri.Ancora, concepito per gli studenti dell'Indirizzo COMUNICAZIONE ma aperto anche a tutti i ragazzi che amano il giornalismo e la multimedialità, è Apprendisti Reporter, un progetto nato tre anni fa in sinergia con la testata giornalistica coratina Il Quartopotere: attraverso la pratica didattica del Learning by Doing, i nostri giornalisti in erba si riuniscono in redazione presso la sede de Il Quartopotere, scelgono i temi da affrontare e realizzano interviste, indagini e approfondimenti che confluiscono nel TG Zeta School.Infine, tra le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa attuate presso il nostro Liceo, figura lo YOUNG DAY: GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA. Il progetto affonda le sue radici nel D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, integrato e modificato dal D.P.R.156 del 9 aprile 1999 ed è diventato presso il nostro Istituto una tradizione cui non si è rinunciato neanche negli anni scolastici colpiti dalla pandemia da SARS-COV19. Nell'a.s.2020-21, per esempio, è stata realizzata una versione online seguita dalla comunità scolastica attraverso il canale YouTube della scuola. Lo Young Day ha i seguenti obiettivi: -potenziare la creatività degli studenti attraverso processi di lettura, interpretazione e rielaborazione di linguaggi verbali e non verbali; -utilizzare strumenti e materiali grafico- pittorici e plastici per una espressione creativa e personale; -sostenere positivamente le dinamiche di gruppo; -partecipare a gare canore, teatrali, culinarie, pittoriche; -creare nuove sinergie con altre scuole del territorio comunale.Le attività elencate costituiscono solo una piccola parte di quanto il Liceo Oriani da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/ o partecipare ai nostri Open Day, domenica 19 gennaio e domenica 2 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 presso la sede centrale sita in via S. Faustina Kowalska n.1.Il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, e il corpo docenti dell'Oriani resteranno a disposizione dei ragazzi del terzo anno di Scuola Secondaria di I grado e delle loro famiglie, per chiarimenti fino al 10 febbraio p.v., ultimo giorno utile per le iscrizioni.