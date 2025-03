Convegno sui Disturbi del Comportamento in Adolescenza al Liceo “Oriani”

Domani Mercoledì 5 marzo 2025, alle 16.00, presso il Liceo "A. Oriani" di Corato si terrà un convegno sul tema "I disturbi del comportamento: inquadramento tematico e approccio operativo nell'adolescenza", rivolto a docenti, educatori e tutti coloro che operano nel campo dell'educazione e del benessere adolescenziale.Il convegno avrà inizio con i saluti del Dirigente Scolastico, Francesco Catalano, e proseguirà con una serie di interventi di relatori e rappresentanti del mondo accademico. La professoressa Tiziana Lanciano, associata di Psicologia Generale presso l'Università di Bari, aprirà i lavori con un intervento sulla regolazione emotiva in adolescenza, un aspetto fondamentale per comprendere e affrontare i disturbi comportamentali in questa fase della vita.Seguirà l'intervento della professoressa Antonietta Curci, ordinaria di Pedagogia Generale all'Università di Bari, che parlerà della diagnosi differenziale del Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), con un focus sulle casistiche più ricorrenti.Francesco Pizzolorusso, dottore di ricerca in Pedagogia Generale, concluderà il ciclo di interventi fornendo spunti di riflessione sull'approccio pedagogico più efficace nella gestione dei casi di disturbi comportamentali.La moderazione dell'incontro è affidata alla professoressa Claudia Casalino, docente dell'Oriani Tandoi.Il convegno offre un'opportunità di approfondimento su un tema tanto delicato quanto importante, mettendo in luce l'importanza di un approccio integrato per affrontare i disturbi comportamentali in adolescenza.