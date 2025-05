150 anni di Terra Maiorum: a Corato il presidente della Regione Michele Emiliano

Si apre ufficialmente il calendario di eventi per i 150 anni dalla nascita della, oggi. Un traguardo storico che sarà celebrato con una serata inaugurale intitolata, in programma oggi, lunedì 12 maggio, alle ore 19:00, al teatro comunale di Corato (ingresso su invito).L'evento si aprirà con una piccola pièce teatrale a cura della compagnia, seguita dai saluti introduttivi del presidente della cooperativa,. Cuore della serata sarà il convegno, incentrato sulle prospettive e i progetti per l'agricoltura regionale, cittadina e per il Parco dell'Alta Murgia, con un focus specifico sul ruolo della cooperativa Terra Maiorum.Interverranno il presidente della Regione Puglia, il sindaco di Corato, il presidente del Parco dell'Alta Murgia, il vice presidente di CIA Pugliae il presidente di Terra MaiorumNel corso della serata sarà presentata la bottiglia celebrativa per i 150 anni,, con l'intervento dell'enologo. A seguire, la presentazione del volume, con gli interventi dei professoriIl programma proseguirà con la proiezione del cortometraggio. Gli interventi saranno coordinati dalla giornalistaA partire dalle ore 20:30, i festeggiamenti si sposteranno in piazza Marconi, animati da show cooking, musica e DJ set, degustazioni enogastronomiche e la partecipazione di Radio Selene.L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Corato e sostenuta da numerosi partner del settore agroalimentare e vitivinicolo.