Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano

Il Presidente Emiliano interviene sulle nomine commissari straordinari dei Parchi del Gargano e dell'Alta Murgia. Di seguito si riporta il testo integrale:

Non spetta al Ministro dell'Ambiente la nomina dei commissari straordinari dell'Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in mancanza dell'intesa con la Regione Puglia.



Del resto, senza minimamente considerare il parere contrario di quasi tutti i Sindaci dei territori interessati, il Ministro ha nominato il candidato sindaco del centrodestra che aveva perso le elezioni comunali a Foggia e un funzionario di partito di Fratelli d'Italia.



Ho chiesto all'Avvocatura di agire nei confronti del Ministro per aver calpestato le prerogative regionali costituzionalmente garantite.