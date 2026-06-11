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Confcommercio Corato a Roma per la 40ª Assemblea Nazionale: «Le imprese sono il cuore delle nostre città»

«Un'occasione preziosa per portare all'attenzione nazionale le esigenze delle nostre imprese»

Corato - giovedì 11 giugno 2026 11.36 Comunicato Stampa
Una delegazione di Confcommercio Corato ha preso parte a Roma alla 40ª Assemblea Generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al mondo delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

A rappresentare il territorio coratino è stato il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Corato e Presidente Provinciale Giovani Imprenditori Confcommercio Bari-BAT, dott. Luigi Menduni, presente insieme ai rappresentanti del sistema associativo provenienti da tutta Italia presso l'Auditorium della Conciliazione.

L'assemblea, presieduta dal Presidente nazionale Carlo Sangalli, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle sfide che attendono il tessuto imprenditoriale italiano: crescita economica, sostegno alle imprese, innovazione, digitalizzazione, occupazione giovanile e valorizzazione dei territori.

Nel suo intervento, Carlo Sangalli ha ribadito il ruolo strategico delle imprese del terziario come motore di sviluppo economico e sociale del Paese, sottolineando la necessità di continuare a investire sulla competitività delle attività commerciali, sulla produttività e sulla vitalità dei centri urbani, sempre più chiamati a confrontarsi con i cambiamenti dei consumi e delle abitudini delle famiglie.

Particolarmente significativo anche l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riconosciuto il valore delle attività commerciali come presidi di comunità e sicurezza sociale. La Premier ha evidenziato come ogni attività aperta rappresenti una luce accesa nelle città e nei borghi italiani, sottolineando che il commercio di prossimità continua a svolgere una funzione insostituibile per la vita delle comunità locali.

«La presenza di Confcommercio Corato a questa importante assise nazionale – dichiara il dott. Luigi Menduni – è stata un'occasione preziosa per portare all'attenzione nazionale le esigenze delle nostre imprese e per raccogliere stimoli e visioni utili allo sviluppo del territorio. I messaggi emersi dall'assemblea sono chiari: il futuro delle città passa attraverso il sostegno alle attività economiche, la valorizzazione dei centri storici e il coraggio di investire sui giovani imprenditori».

«Anche per Corato – prosegue Menduni – diventa fondamentale continuare a costruire una città attrattiva, capace di sostenere il commercio locale, incentivare nuovi investimenti e creare opportunità per le nuove generazioni. Le imprese non chiedono assistenzialismo, ma condizioni favorevoli per crescere, innovare e creare occupazione. In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti economici e sociali, il commercio di vicinato, il turismo, i servizi e le piccole e medie imprese continuano a rappresentare una leva fondamentale per la crescita e la coesione delle nostre comunità».

La partecipazione alla 40ª Assemblea Nazionale conferma il ruolo attivo di Confcommercio Corato nel sistema associativo nazionale e la volontà di contribuire, con proposte e progettualità concrete, alla crescita economica della città e dell'intero territorio.

«Il nostro obiettivo – conclude Menduni – è continuare a fare rete tra imprese, istituzioni e associazioni, affinché Corato possa essere sempre più una città dinamica, attrattiva e capace di trattenere talenti, investimenti e nuove energie imprenditoriali. Le sfide che abbiamo davanti richiedono collaborazione, visione e coraggio, ma siamo convinti che il futuro del nostro territorio passi dalla forza delle imprese e dalla capacità di fare sistema».
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