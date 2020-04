25 aprile 2020 a Corato, corona d'alloro al Milite Ignoto ma senza corteo

Festa della Liberazione in maniera contenuta per la città di Corato.È quanto riferisce il Comune che scrive: «domani in occasione della ricorrenza del 25 aprile che celebra la "Festa della Liberazione", rispettando quelle che sono le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno circa le modalità di svolgimento degli eventi celebrativi in relazione alla vigenza dei provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza COVID-19, questa Amministrazione ha deciso di deporre una corona di alloro alle ore 10,00 presso la lapide del Milite Ignoto sita all'ingresso principale del Palazzo di Città.Alla cerimonia, così come stabilito dalle direttive, parteciperà la sola Autorità Deponente e un'unica rappresentanza scelta dalle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e non di comune accordo».